Жители Якутска бросились искать упавшие с неба золотые слитки

В Сети начали появляться видеоматериалы, запечатлевшие жителей Якутска, бросившихся искать золотые и платиновые слитки, которые выпали из-за повреждения створки грузового люка из самолета Ан-12.

Напомним, инцидент произошел сегодня в полдень, когда воздушное судно вылетело с ценным грузом из аэропорта Якутска в Красноярск.

Из-за внештатной ситуации борт авиакомпании "Нимбус" растерял около 3,4 тонны слитков. Как пояснили в полиции, ущерба от падения груза нет - со взлетно-посадочной полосы уже собраны более 170 слитков, принадлежащих Чукотской горно-геологической компании.

По предварительной версии, люк был поврежден в результате смещения концентрата, содержащего драгоценный металл.

По факту происшествия проводится проверка.