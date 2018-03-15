Новости

"Тотальный диктант" отправится в автопробег до Владивостока 14:35
В Крым на выборы президента РФ приедут наблюдатели из Германии и Норвегии 14:21
Камбербэтч и Редмэйн поделились воспоминаниями о Стивене Хокинге 14:09
Жители Якутска бросились искать упавшие с неба золотые слитки 14:08
Флот защитил арктическую базу "Северный клевер" 14:07
Гидрометцентр: В Москву возвращаются морозы 14:06
Бастрыкину доложили о расследовании катастрофы Ан-26 и убийства летчика Пешкова 14:06
Автомобили "Кортеж" представят на Московском автосалоне 14:04
Владимир Путин простился с Олегом Табаковым 14:00
Григорий Рапота и полпред в ЦФО обсудили перспективы сотрудничества 14:00
Подмосковные города встали в многокилометровых пробках 13:58
Сергей Юрский: В Табакове всегда жила смесь шутовства и серьезности 13:56
В Воронеже прохожую госпитализировали после падения глыбы льда 13:56
СМИ: 60-летняя Шэрон Стоун тайно идет под венец с молодым возлюбленным 13:55
На Ставрополье будут судить банду из 23 наркоторговцев 13:51
МЭА повысило прогноз по спросу на нефть в 2018 году 13:48
Ситуация в российско-британских отношениях не отражается на предвыборной кампании 13:45
Лавров: Россия поможет добить террористов в Восточной Гуте 13:43
Житель Кузбасса уволился с работы, чтобы не платить алименты 13:36
Житель Киева подорвал гранатой машину полиции 13:29
Роструд запустил аналог LinkedIn 13:27
Бастрыкин заслушал в Сирии доклад о расследовании дела о крушении Ан-26 13:23
Британия отказалась передавать РФ образцы вещества по делу Скрипаля 13:23
Путин рассказал о песнях в "Запорожце" 13:23
В Марий Эл экипаж ГИБДД сбил пешехода 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Зенит" - "РБ Лейпциг". Онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы
"Зенит" - "РБ Лейпциг". Онлайн-трансляция 1/8 финала Лиги Европы
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
15.03.2018 14:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жители Якутска бросились искать упавшие с неба золотые слитки

Текст: Оксана Грибанова

В Сети начали появляться видеоматериалы, запечатлевшие жителей Якутска, бросившихся искать золотые и платиновые слитки, которые выпали из-за повреждения створки грузового люка из самолета Ан-12.

Фото: http://www.ykt.ru/
В Якутске из взлетающего самолета высыпались слитки с золотом

Напомним, инцидент произошел сегодня в полдень, когда воздушное судно вылетело с ценным грузом из аэропорта Якутска в Красноярск.

Из-за внештатной ситуации борт авиакомпании "Нимбус" растерял около 3,4 тонны слитков. Как пояснили в полиции, ущерба от падения груза нет - со взлетно-посадочной полосы уже собраны более 170 слитков, принадлежащих Чукотской горно-геологической компании.

По предварительной версии, люк был поврежден в результате смещения концентрата, содержащего драгоценный металл.

По факту происшествия проводится проверка.

Главное сегодня

Путин рассказал о жизни в "бандитском Петербурге" в 90-е
Самолет в Якутии потерял 3,4 тонны драгоценных слитков
На российских дорогах появится синяя разметка
Стала известна основная причина отставки Тиллерсона
Генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта