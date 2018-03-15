В Тольятти стартовало производство лифтбека Lada Granta

Выпуск лифтбеков Lada Granta Liftback стартовал в Тольятти. Ранее эти машины собирали в Ижевске.

Как говорится в пресс-релизе АвтоВАЗа, данное решение позволило Lada значительно оптимизировать производственные процессы за счет дозагрузки мощностей линии Kalina/Granta на тольяттинской площадке, при этом завод "Lada Ижевск" сфокусирован на выпуске бестселлеров семейства Lada Vesta.

Продажи Lada Granta Liftback не приостанавливались, поскольку предварительно для дилерской сети удалось сделать необходимый запас этой модели. Также уточняется, что с завода в Ижевске перенесено более 500 единиц сварочного оборудования и оснастки.

Напомним, не так давно стартовали продажи Lada Granta City. Речь идет об очередной комплектации популярного седана, которая создана на базе имеющейся версии Comfort. Автомобиль можно купить по цене от 492 400 рублей.

Кстати, АвтоВАЗ уже ведет испытания рестайлинговой версии седана Granta. В Сети даже появились фотографии машины.

Судя по снимкам, седан получит багажник слегка измененной формы, а также более узкую переднюю часть кузова, которая станет напоминать модель Vesta. Кроме того, предполагается, что обновленная Granta будет отличаться от предшественника другой передней панелью.

По неофициальной информации, публичная премьера новинки может состояться уже в августе нынешнего года на Московском международном автосалоне.