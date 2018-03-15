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15.03.2018 11:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Экс-губернатор Назаров стал сенатором от Омской области

Текст: Наталья Граф (Омск)
Виктор Назаров руководил регионом более пяти лет. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Виктор Назаров руководил регионом более пяти лет. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Виктор Назаров руководил регионом более пяти лет. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Сегодня омские парламентарии избрали члена Совета Федерации РФ от Законодательного Собрания Омской области. Им стал бывший глава региона Виктор Назаров.

Фото: Евгений Кармаев/РГ
Омский сенатор заявил о досрочном сложении полномочий

- Проведя тайное голосование и утвердив его результаты, собрание постановило, в частности: считать по итогам тайного голосования избранным членом Совета Федерации ФС РФ от Законодательного Собрания Омской области Назарова Виктора Ивановича, - сообщили "РГ" в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Как стало известно, решение не было единогласным. Из 37 народных избранников за кандидатуру Назарова проголосовало 27 депутатов.

Экс-сенатор Сергей Попов, уступивший свое место Назарову, перешел на работу в Роскосмос.

Справка "РГ"

Виктор Назаров руководил регионом более пяти лет. На пост губернатора Омской области он был утвержден 30 мая 2012 года Законодательным собранием Омской области по представлению президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. В 2015 году был переизбран на новый срок. Виктор Назаров стал девятым губернатором, покинувшим пост в рамках кадровой ротации в 2017 году. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Омской области 9 октября 2017 года. Согласно документу, Назаров ушел в отставку по собственному желанию.

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