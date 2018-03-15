Несанкционированная планировка квартир перерастает в настоящую проблему. Жильцы, не ведая, что творят, сносят стены, подвергая опасности соседей. Строители, в свою очередь, изначально возводят неудобное жилье, тем самым провоцируя самостийную перестройку.

Несвободная планировка

В последнее время строители сплошь и рядом предоставляют новоселам жилье так называемой свободной планировки, убеждая их, что это весьма удобно - купил квартиру без стен и перегородок да обустраивай ее по своему усмотрению.

Но, как утверждают специалисты, делая подобные заявления, застройщики лукавят. Оказывается, такого понятия как "свободная планировка" в Жилищном кодексе вообще не существует. А обустройство любого жилья, в том числе "чернового", регламентируют жесткие стандарты, и даже небольшой сдвиг стены, несовпадающий с данными техпаспорта, влечет серьезные санкции.

Впрочем, судя по всему, многие новоселы ничего об этом не знают. Засучив рукава, они увеличивают санузлы, объединяют с комнатами кухни и лоджии, экспериментируют с конфигурацией стен. А спохватываются только тогда, когда соседи, у которых из-за перекоса конструкций лопаются оконные стекла, пузырятся обои и не закрываются двери, начинают бить тревогу. Или когда хотят продать жилье и не могут этого сделать.

- Вмешиваться в планировку следует крайне осторожно, руководствуясь техпаспортом и заключением опытных экспертов. Трогать зону кухни и санузла категорически нельзя - их размер и расположение должны в точности соответствовать параметрам квартир, расположенных выше и ниже, - пояснила корреспонденту "РГ" директор "Омскстройпроекта" Светлана Гоненко. - Даже небольшое отклонение от стандарта влечет штраф - 2,5 тысячи рублей за незаконную планировку, еще 1,5 тысячи - за порчу имущества. Тем не менее подобная самодеятельность влетает в копеечку, поскольку, помимо штрафов, приходится за свой счет приводить жилье в первоначальный вид.

- Это сумасшедшие траты. А всего лишь из-за того, что мы захотели расширить до невозможности тесный санузел, - делится опытом жительница новой высотки в левобережной части Омска Марина.

Не повернуться

Стоит сказать, что в последние годы на подобные действия жильцов часто провоцируют сами строители.

- В новостройках, даже в трехкомнатных квартирах, крошечные туалеты. В санузел не впихнешь ни стандартную ванну, ни стиральную машину, - отмечает Светлана Гоненко. - К тому же в некоторых домах они неровной формы, с уродливыми выступами. В других - вентиляционные камеры установлены прямо посреди квартиры. Вместо того чтобы изучить архитектурный план до покупки, новоселы доверяются строителям в полной уверенности, что жилье будет комфорт-ным. Платят огромные деньги и попадают впросак. Такие случаи далеко не единичны. Например, в прошлом году в Омске вынесли более пятидесяти судебных решений по поводу незаконной планировки и реконструкции жилья. "Отвертеться" не получится, поскольку самовольная перестройка квартиры не только незаконна, но и представляет опасность для всего дома.

Знанием законов не блещут ни новоселы, ни дизайнеры, ни ремонтные бригады. В попытке сэкономить жильцы нанимают дешевую рабочую силу, а потом не знают, кому предъявлять претензии.

Бассейн над головой

По жалобам соседей жилищная инспекция выясняет, что в одних домах новоселы делают французские окна, в других - увеличивают комнаты за счет лоджий, в третьих - выносят наружу батареи, нарушая систему теплоснабжения. Некоторые фантазии жильцов поражают.

- Один охотник-любитель смонтировал в вентиляционном канале сейф для хранения оружия и тем самым в буквальном смысле перекрыл кислород соседям. Другой соорудил туалет прямо посреди квартиры. Третий - бассейн размером с комнату, - перечисляет заместитель исполнительного директора управляющей компании "Полет" Анастасия Леснева. - Жильцы заволновались, когда стены квартир начали зарастать плесенью, и ужаснулись, когда узнали, что находится у них над головой.

Добавляют проблем и граждане Казахстана, которые несколько лет назад, воспользовавшись выгодным курсом валют, прикупили в Омске квартиры. Они, например, меняют местами кухни и спальни. Наличие стояков с приборами учета прямо возле кровати их не смущает.

Помимо этого, собственники нередко захватывают часть лестничной клетки, обустраивая кладовки и детские комнаты. Недавний случай: в стандартном доме выставили на продажу двухуровневую квартиру. Оказалось, что хозяин "приватизировал" технический этаж, захватив шестьдесят метров площади и поставив там бильярдный стол. При этом он очень удивился, когда узнал, что не сможет продать такое жилье.

Немало поводов для тревоги дают и владельцы офисов, расположенных на первых этажах жилых домов. Специалисты предупреждают: как только оттуда начинают выносить кирпичи и куски арматуры, жди проблем с отоплением, водой, вентиляцией. А то и чего-нибудь посерьезней.

Выявленные нарушения планировки - лишь верхушка айсберга. Сколько простоят дома с передвинутыми и отсутствующими несущими стенами в квартирах, никому неизвестно. Для того чтобы их восстановить, понадобятся миллионы рублей. А главное, попустительство в этой сфере представляет реальную опасность для жизни людей.

Эксперты полагают, что проблему необходимо решать незамедлительно. В Омске уже создали Лигу профессионалов в недвижимости, объединившую застройщиков, проектировщиков, дизайнеров, риелторов, управляющие компании, КТОСы, кадастровых инженеров, финансистов. Любой обратившийся получит бесплатную консультацию относительно перепланировки и реконструкции жилья. Лига также намерена предложить депутатам регионального парламента и Госдумы внести назревшие поправки в законодательство.

Комментарий

Дмитрий Андреев, начальник сектора надзора за соблюдением требований к жилым помещениям Государственной жилищной инспекции Омской области:

- Последние два года идет вал обращений по поводу перепланировки квартир. Это связано с новыми требованиями Росреестра, который теперь жестко тормозит регистрацию сделок, руководствуясь положениями Жилищного Кодекса. В 2017-м в наше ведомство поступило более пятисот сигналов от омичей о самовольной перепланировке. Покупателям жилья следует знать, что даже изменение размера помещений после ремонта требует внесения этих данных в технический паспорт. Ему в точности должно соответствовать расположение дверных проемов, перегородок. В случае несоответствия лучше отказаться от сделки. Либо, купив такое жилье, самому привести в соответствие все необходимые документы или саму квартиру. Таков закон.

Необходимо иметь в виду, что несущие стены квартиры, лестничная клетка со всеми площадками и коридорами, а также лоджии и балконы являются собственностью всего многоквартирного дома. Поэтому при желании что-то поменять надо заручиться поддержкой всех жильцов. Большие неприятности ждут и владельца офиса, который появится без согласия собственников жилья. Его также обяжут вернуть незаконно переделанному помещению первоначальный вид в соответствии с техническим паспортом. Либо, собрав необходимые документы, оформить новый. Если собственник игнорирует эти условия, то окружная администрация имеет право подать в суд, а затем выставить квартиру или помещение на торги. В городах Сибири такие процессы пока единичны, а вот в Москве уже поставлены на поток.