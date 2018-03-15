Новости

Versace откажется от использования натурального меха 06:32
Во Флориде оба пилота погибли при крушении истребителя 06:11
Беспорядки в Панаме привели к ранениям пяти человек 05:44
Депутат застрелена в центре Рио-де-Жанейро 05:42
РФ призвала США отказаться от "безответственных планов" по Сирии 05:28
Жертвами крушения вертолета в Сенегале стали шесть человек 05:12
В ЕАО суд приговорил мать погибшей девочки к обязательным работам 05:12
Не менее 12 детей пострадали в ДТП с автобусом в Мексике 04:56
СМИ: Tesla выпускает бракованные электромобили 04:41
Стрельба произошла на территории больницы в Алабаме 04:26
Расстрелявший школьников в США Николас Круз признает вину 04:19
Катар потратит на закупку военных вертолетов еще 4 млрд долларов 04:19
Посольство РФ ответило на "желчное" заявление США по Крыму 03:46
Военный вертолет потерпел крушение на юге Сенегала 03:20
СМИ: Премьер-министр Словении уйдет в отставку 03:11
Трампу представили названный в честь него военный самолет 02:55
Кандидат в президенты Мексики пообещал не платить за стену Трампа 02:34
Американец проведет 25 лет в тюрьме за попытку купить ракеты Ирану 02:18
Бойцы сирийской армии отразили нападение террористов в Хаме и Хомсе 02:02
В США рухнул истребитель-бомбардировщик 01:39
На территории вуза в Чикаго заметили вооруженного человека 01:30
Премьер Словакии назвал досрочные выборы путем к хаосу 01:15
Российское посольство в Лондоне предрекло проблемы с выдачей виз 01:15
Пушков: Британии не хватает аргументов 00:53
Под Петербургом микроавтобус протаранил карету "скорой" с пациентом 00:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
15.03.2018 06:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Стенка на стенку

Свободная планировка квартир угрожает безопасности жильцов
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири №7516 (53)
Несанкционированная планировка квартир перерастает в настоящую проблему. Жильцы, не ведая, что творят, сносят стены, подвергая опасности соседей. Строители, в свою очередь, изначально возводят неудобное жилье, тем самым провоцируя самостийную перестройку.
Планировка квартиры, в том числе свободная, должна соответствовать техническому паспорту помещения. Фото: Евгений Кармаев/РГ Планировка квартиры, в том числе свободная, должна соответствовать техническому паспорту помещения. Фото: Евгений Кармаев/РГ
Планировка квартиры, в том числе свободная, должна соответствовать техническому паспорту помещения. Фото: Евгений Кармаев/РГ

Несвободная планировка

В последнее время строители сплошь и рядом предоставляют новоселам жилье так называемой свободной планировки, убеждая их, что это весьма удобно - купил квартиру без стен и перегородок да обустраивай ее по своему усмотрению.

Фото: Илья Изотов/РГ
Чем грозит крымчанам незаконная перепланировка квартир

Но, как утверждают специалисты, делая подобные заявления, застройщики лукавят. Оказывается, такого понятия как "свободная планировка" в Жилищном кодексе вообще не существует. А обустройство любого жилья, в том числе "чернового", регламентируют жесткие стандарты, и даже небольшой сдвиг стены, несовпадающий с данными техпаспорта, влечет серьезные санкции.

Впрочем, судя по всему, многие новоселы ничего об этом не знают. Засучив рукава, они увеличивают санузлы, объединяют с комнатами кухни и лоджии, экспериментируют с конфигурацией стен. А спохватываются только тогда, когда соседи, у которых из-за перекоса конструкций лопаются оконные стекла, пузырятся обои и не закрываются двери, начинают бить тревогу. Или когда хотят продать жилье и не могут этого сделать.

- Вмешиваться в планировку следует крайне осторожно, руководствуясь техпаспортом и заключением опытных экспертов. Трогать зону кухни и санузла категорически нельзя - их размер и расположение должны в точности соответствовать параметрам квартир, расположенных выше и ниже, - пояснила корреспонденту "РГ" директор "Омскстройпроекта" Светлана Гоненко. - Даже небольшое отклонение от стандарта влечет штраф - 2,5 тысячи рублей за незаконную планировку, еще 1,5 тысячи - за порчу имущества. Тем не менее подобная самодеятельность влетает в копеечку, поскольку, помимо штрафов, приходится за свой счет приводить жилье в первоначальный вид.

- Это сумасшедшие траты. А всего лишь из-за того, что мы захотели расширить до невозможности тесный санузел, - делится опытом жительница новой высотки в левобережной части Омска Марина.

Не повернуться

Стоит сказать, что в последние годы на подобные действия жильцов часто провоцируют сами строители.

- В новостройках, даже в трехкомнатных квартирах, крошечные туалеты. В санузел не впихнешь ни стандартную ванну, ни стиральную машину, - отмечает Светлана Гоненко. - К тому же в некоторых домах они неровной формы, с уродливыми выступами. В других - вентиляционные камеры установлены прямо посреди квартиры. Вместо того чтобы изучить архитектурный план до покупки, новоселы доверяются строителям в полной уверенности, что жилье будет комфорт-ным. Платят огромные деньги и попадают впросак. Такие случаи далеко не единичны. Например, в прошлом году в Омске вынесли более пятидесяти судебных решений по поводу незаконной планировки и реконструкции жилья. "Отвертеться" не получится, поскольку самовольная перестройка квартиры не только незаконна, но и представляет опасность для всего дома.

Знанием законов не блещут ни новоселы, ни дизайнеры, ни ремонтные бригады. В попытке сэкономить жильцы нанимают дешевую рабочую силу, а потом не знают, кому предъявлять претензии.

Бассейн над головой

По жалобам соседей жилищная инспекция выясняет, что в одних домах новоселы делают французские окна, в других - увеличивают комнаты за счет лоджий, в третьих - выносят наружу батареи, нарушая систему теплоснабжения. Некоторые фантазии жильцов поражают.

- Один охотник-любитель смонтировал в вентиляционном канале сейф для хранения оружия и тем самым в буквальном смысле перекрыл кислород соседям. Другой соорудил туалет прямо посреди квартиры. Третий - бассейн размером с комнату, - перечисляет заместитель исполнительного директора управляющей компании "Полет" Анастасия Леснева. - Жильцы заволновались, когда стены квартир начали зарастать плесенью, и ужаснулись, когда узнали, что находится у них над головой.

Фото: Photoxpress
Новый законопроект ужесточит контроль за перепланировками квартир

Добавляют проблем и граждане Казахстана, которые несколько лет назад, воспользовавшись выгодным курсом валют, прикупили в Омске квартиры. Они, например, меняют местами кухни и спальни. Наличие стояков с приборами учета прямо возле кровати их не смущает.

Помимо этого, собственники нередко захватывают часть лестничной клетки, обустраивая кладовки и детские комнаты. Недавний случай: в стандартном доме выставили на продажу двухуровневую квартиру. Оказалось, что хозяин "приватизировал" технический этаж, захватив шестьдесят метров площади и поставив там бильярдный стол. При этом он очень удивился, когда узнал, что не сможет продать такое жилье.

Немало поводов для тревоги дают и владельцы офисов, расположенных на первых этажах жилых домов. Специалисты предупреждают: как только оттуда начинают выносить кирпичи и куски арматуры, жди проблем с отоплением, водой, вентиляцией. А то и чего-нибудь посерьезней.

Выявленные нарушения планировки - лишь верхушка айсберга. Сколько простоят дома с передвинутыми и отсутствующими несущими стенами в квартирах, никому неизвестно. Для того чтобы их восстановить, понадобятся миллионы рублей. А главное, попустительство в этой сфере представляет реальную опасность для жизни людей.

В Петербурге перепланировка подвала дома стала угрозой для жильцов
Кто будет выдавать техпаспорта и планы квартир после закрытия БТИ
Как без хлопот получить любую справку в Москве

Эксперты полагают, что проблему необходимо решать незамедлительно. В Омске уже создали Лигу профессионалов в недвижимости, объединившую застройщиков, проектировщиков, дизайнеров, риелторов, управляющие компании, КТОСы, кадастровых инженеров, финансистов. Любой обратившийся получит бесплатную консультацию относительно перепланировки и реконструкции жилья. Лига также намерена предложить депутатам регионального парламента и Госдумы внести назревшие поправки в законодательство.

Комментарий

Дмитрий Андреев, начальник сектора надзора за соблюдением требований к жилым помещениям Государственной жилищной инспекции Омской области:

- Последние два года идет вал обращений по поводу перепланировки квартир. Это связано с новыми требованиями Росреестра, который теперь жестко тормозит регистрацию сделок, руководствуясь положениями Жилищного Кодекса. В 2017-м в наше ведомство поступило более пятисот сигналов от омичей о самовольной перепланировке. Покупателям жилья следует знать, что даже изменение размера помещений после ремонта требует внесения этих данных в технический паспорт. Ему в точности должно соответствовать расположение дверных проемов, перегородок. В случае несоответствия лучше отказаться от сделки. Либо, купив такое жилье, самому привести в соответствие все необходимые документы или саму квартиру. Таков закон.

Необходимо иметь в виду, что несущие стены квартиры, лестничная клетка со всеми площадками и коридорами, а также лоджии и балконы являются собственностью всего многоквартирного дома. Поэтому при желании что-то поменять надо заручиться поддержкой всех жильцов. Большие неприятности ждут и владельца офиса, который появится без согласия собственников жилья. Его также обяжут вернуть незаконно переделанному помещению первоначальный вид в соответствии с техническим паспортом. Либо, собрав необходимые документы, оформить новый. Если собственник игнорирует эти условия, то окружная администрация имеет право подать в суд, а затем выставить квартиру или помещение на торги. В городах Сибири такие процессы пока единичны, а вот в Москве уже поставлены на поток.

Главное сегодня

Посольство РФ ответило на "желчное" заявление США по Крыму
Расстрелявший школьников в США Николас Круз признает вину
СМИ: Премьер-министр Словении уйдет в отставку
МИД РФ: Заявления Великобритании – грубая провокация
"Газпром" и "Нафтогаз" обсудят разрыв контрактов в ближайшие дни