В малокомплектной школе поселка Одола, который находится в горах в сотне километров от Владикавказа, учатся всего шесть ребят. У каждого из них есть компьютер, но низкая скорость интернета не позволяет использовать все возможности обучения на ПК.

Краснодарский филиал "Российской газеты" вместе с минобразования республики помог решить эту проблему.

Полноценный доступ в Сеть необыкновенно обрадовал ребят: поселок находится на высоте 1700 метров над уровнем моря, а сели и оползни, которые происходят в горах, нередко перекрывают ведущие к нему дороги. И тогда на многие дни интернет - единственное, что связывает школу и жителей Одолы с внешним миром. Кроме этого, минобразования Северной Осетии недавно заключило договор о предоставлении учебным заведениям республики доступа к платформе "Московская электронная школа". Это позволит образовательным учреждениям, в том числе и школе в Одоле, подключиться к огромным электронным библиотекам столичных школ, проводить онлайн-уроки с другими учебными заведениями, повышать квалификацию преподавателей. Поэтому отсутствие скоростного интернета для горной школы было большой проблемой, мешающей ее развитию.

В октябре 2017 года "Российская газета" по договоренности с министерством образования Северной Осетии организовала акцию "Урок в горах", посвященную малокомплектной школе в поселке Одола. Одна из ее задач - попытаться улучшить материально-техническую базу школы, способствовать культурному и гражданскому развитию учеников, проживающих в сложных условиях горных районов. Акция "Урок в горах" рассчитана почти на год, и с момента ее старта "РГ" проводила активную работу над повышением качества жизни и обучения учеников школы. В том числе удалось договориться с представителями сотовых компаний о предоставлении скоростного мобильного интернета для учебного заведения в Одоле.

- Мы сейчас начали переговоры о закупке оборудования, чтобы получать сигнал скоростного интернета в школе, - рассказывает начальник управления образования Ирафского района Северной Осетии Александр Фидаров. - Вне всяких сомнений, это подключение значительно повысит качество обучения детей, расширит кругозор и школьников, и учителей, обеспечит им доступ к электронным версиям тех книг, которые в силу удаленности поселка не всегда возможно доставить. Рады, что сотрудничество с "Российской газетой" уже приносит конкретные результаты.

А к минувшим праздникам - Дню защитника Отечества и Международному женскому дню - ученики и преподаватели школы в Одоле получили еще один неожиданный, как они признались, подарок от "РГ" - целый ящик вкуснейших конфет. Только жители гор могут оценить в полной мере подобный презент: гости столь далеко в горы заглядывают нечасто. А с подарками - и того реже. Именно поэтому даже само внимание к проблемам школы горцы ценят очень высоко.