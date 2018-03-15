Трое отравившихся в петербургской школе детей попали в реанимацию

Врачи детской клинической больницы №5 осмотрели детей, поступивших к ним сегодня из петербургской школы. У всех пациентов диагностировано отравление лекарственными препаратами.

Как сообщили "РГ" в больнице, состояние детей врачи квалифицируют как тяжелое и стабильно-тяжелое. Трое пострадавших находятся в реанимации.

Тем не менее, жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Все ученики пребывают в сознании, идут на контакт с врачами.

Напомним, сегодня из школы госпитализировали 17 учащихся 7-х и 8-х классов. Дети съели таблетки, которые принесла на занятия одна из семиклассниц.

Что это было за лекарство и откуда девочка его взяла, сейчас выясняют следователи. Полицейские изъяли коробку с таблетками и отправили ее на экспертизу.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку в связи со случившимся.