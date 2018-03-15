"Зенит" сыграл вничью с "Лейпцигом" и вылетел из Лиги Европы

Питерский "Зенит" прекратил борьбу в Лиге Европы. Команда Роберто Манчини не сумела одолеть "РБ Лейпциг" (1:1) в ответном матче 1/8 финала. Первая игра завершилась победой немцев со счетом 2:1.

Результат выездного матча оставлял "Зениту" неплохие шансы на выход, ведь питерцы забили столь важный мяч в гостях. Хотя игру "сине-бело-голубые" показали довольно скверную. И если бы форварды немцев не были столь расточительны, счет мог быть и крупнее.

Вероятно, сам главный тренер зенитовцев Роберто Манчини не до конца понимает, чего стоит ждать от его команды. То он заявляет, что она может выиграть Лигу Европы, то ему не хватает исполнителей для решения задач. Ситуация, в целом, неоднозначная. А ведь помимо еврокубков у "Зенита" есть Премьер-лига, в которой питерцы фактически лишились реальных шансов на "золото" и очень близки к тому, чтобы второй сезон подряд остаться без Лиги чемпионов.

Начало встречи вышло обескураживающим для хозяев: уже на третьей минуте травму получил лучший бомбардир "Зенита" в этом сезоне Александр Кокорин. После столкновения с одним из защитников "Лейпцига" россиянин пытался продолжить игру, но в итоге был заменен на Антона Заболотного, покинув поле со слезами.

Уже на 22-й минуте немцы открыли счет. Отличился Жан-Кевин Огустен, ассистировал которому Тимо Вернер. Впрочем, еще в первом тайме питерцы сумели огорчить гостей. Это Себастьян Дриусси на 45-й минуте откликнулся на передачу Доменико Кришито и не промахнулся - 1:1.

Во второй половине ближе к голу был скорее "Лейпциг". Зенитовцы владели мячом, но до опасных момент у ворот соперника дело не доходило. А вот немцы могли выйти вперед на 82-й минуте, когда арбитр назначил пенальти за снос Вернера в чужой штрафной. Сам пострадавший взялся пробить с "точки". Однако Андрей Лунев выручил свою команду.

Но и этого оказалось недостаточно для "Зенита". Питерцы так и не смогли обыграть "Лейпциг". И теперь могут полностью сосредоточиться на чемпионате России, в котором "сине-бело-голубые" идут на пятой строчке.