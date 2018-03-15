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15.03.2018 12:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Крымский мост и автоподход к нему откроют одновременно

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Движение по автомобильной части Крымского моста и по подходу на керченском берегу начнется одновременно, сообщила пресс-служба Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым.

Сейчас, по подсчетам подрядчика, дорожная инфраструктура со стороны Керчи, связывающая мост с трассой "Таврида" в целом готова на 80 процентов. А работы на трех путепроводах и одной транспортной развязке выполнены на 30-82 процента. На семи километрах автоподходах на четырех полосах движения уже уложен асфальт.

Фото: Константин Завражин/РГ
Путин оценил ход строительства Крымского моста

Накануне министр транспорта РФ Максим Соколов так же заявил, что движение на автомобильных подходах к Крымскому мосту для легкового транспорта откроется к моменту запуска автодорожной части моста. Автоподход со стороны Керчи представляет собой скоростную дорогу протяженностью 8,6 километра.

- К лету будут работать две полосы существующей дороги Керчь-Симферополь, - отметил министр. - Две новые полосы "Тавриды" до Симферополя откроем к концу 2018 года, а в полном объеме трасса, как и планировалось, заработает к 2020 году. Но с учетом существенного опережения сроков запуска моста и подходов к нему этим летом пробок не избежать. Надеемся, что люди отнесутся к этому с пониманием.

В свою очередь, подрядчики строительства Крымского моста обещают запустить движение по его автодорожной части уже в мае.

Кстати

Президент России Владимир Путин осмотрел Крымский мост и поговорил с рабочими, которые попросили его приехать на открытие автомобильной части.

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