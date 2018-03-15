Моряки ЧФ досрочно проголосовали на выборах президента РФ

Выборы президента РФ в Севастополе и Новороссийске начались досрочно с голосования военнослужащих Черноморского флота, отправляющихся в морской поход.

- Экипажи кораблей и судов Черноморского флота завершили досрочное голосование на выборах президента Российской Федерации. Всего на избирательных участках Севастополя и Новороссийска заранее отдали свои голоса порядка 800 моряков, которые в день выборов будут находиться в дальних походах и выполнять задачи в море,- сообщил "Интерфаксу-АВН" начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев.

Досрочное голосование проходило под контролем наблюдателей и представителей СМИ.

Как сообщалось ранее, 18 марта, в день выборов президента РФ, в Крыму в наблюдении за ходом голосования на избирательных участках примут участие общественные деятели из Германии и Норвегии.