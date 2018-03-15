Рябков не стал предлагать Шеннону дату консультаций после новых санкций

В условиях расширения антироссийских санкций Москва пока не готова предложить новую дату для проведения консультаций с США по стратегической стабильности, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

"Мы не готовы предлагать какие-то новые даты, особенно странно это было бы делать именно сегодня после очередного расширения американских санкционных списков", - уточнил высокопоставленный дипломат. Ранее обсуждались перспективы проведения переговоров по стратегической стабильности со старшим заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

По словам Рябкова, Вашингтон по-прежнему пытается возложить на Россию вину во вмешательстве во внутренние дела США. "Это все те же самые хороводы политического свойства", - полагает дипломат.

Между тем США объявили о внесении в ограничительные списки по России четырнадцать физических лиц и одну организацию. В том числе, санкции введены против российской компании "Агентство интернет-исследований". Американская сторона утверждает, что именно это онлайн-издание пыталось вмешиваться в президентские выборы 2016 года.