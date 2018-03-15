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15.03.2018 11:07
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Назван фактор, снижающий на 90% риск развития слабоумия у женщин

Текст: Оксана Грибанова

У женщин, систематически практикующих физические упражнения в возрасте 40-50 лет, в преклонном возрасте почти на 90% реже развивается слабоумие. Кроме того, занятия спортом могут отодвинуть деменцию, в среднем, на 11 лет, передает Eurekalert со ссылкой на Американскую академию неврологии.

Фото: depositphotos.com
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- Физическая активность улучшает работу сердечно-сосудистой системы, что в совокупности может не просто задержать, но и предотвратить развитие слабоумия, - говорит автор исследования из Гетеборгского университета (Швеция) Хелена Хердер.

Сообщается, что медики работали почти с 200 женщинами, средний возраст которых 50 лет. Все они в рамках исследования занимались на велотренажерах.

Параллельно медики измеряли пиковую сердечно-сосудистую способность участниц эксперимента. Из них 59 были вынуждены прекратить выполнять упражнения из-за высокого кровяного давления, болей в груди и других проблем с сердечно-сосудистой системой.

В течение следующих 44 лет все добровольцы шесть раз проходили тесты, фиксирующие первые признаки деменции. Так, женщины активно занимавшиеся спортом в среднем возрасте, были на 88% менее склонны к развитию слабоумия по сравнению с теми, у кого фиксировалась "умеренная физическая подготовка".

В группе, где женщины первыми сходили с дистанции во время занятий на велотренажерах, у 45% спустя несколько десятилетий было диагностировано слабоумие.

Исследователи отмечают, что уровень физической подготовки у женщин измерялся только один раз и любые изменения в фитнес-привычках с течением времени не фиксировались.

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