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15.03.2018 12:46
Рубрика: Общество

Роскосмос выведет к 2021 году на орбиту три модуля для МКС

Текст: Наталия Ячменникова
Роскосмос рассчитывает к 2021 году запустить три новых модуля к МКС, чтобы обеспечить автономность российского сегмента космической станции.

Об этом на форуме "Россия - страна возможностей"  сообщил генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров. "Мы нашей промышленности дали задание, чтобы к 2021 году, то есть до того, как истекает срок, оговоренный нами по совместной работе на МКС, мы имели возможность отделиться и самостоятельно работать в рамках российского сегмента", - цитируют Игоря Комарова СМИ.

По словам гендиректора Роскомоса, такие меры принимаются на случай, если партнёры РФ откажутся от сотрудничества на МКС после 2025 года. "Вместе с тем мы считаем, и это наше убеждение, что работать вместе гораздо эффективнее и лучше. Это тот пример, когда от взаимного сотрудничества только выигрывают", - подчеркнул Игорь Комаров.

Фото: NASA/nasa.gov
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По его словам, новые модули обеспечат автономность с точки зрения энергетики, двигателей, систем связи и жизнеобеспечения. Комаров отметил, что указанные меры позволят продолжить работу российского сегмента станции в случае, если в 2025 году международные партнеры откажутся от дальнейшего сотрудничества по МКС.

"Вместе с тем мы считаем, и это наше убеждение, что работать вместе гораздо эффективнее и лучше. Это тот пример, когда от взаимного сотрудничества только выигрывают", - заключил глава Роскосмоса.

Надо сказать, что уже давно идут разговоры о том, что на околоземной орбите может быть  создана национальная орбитальная станция. Ее основой, не исключено, как раз и станут новые российские модули. Некоторые эксперты расписывают все четко:  к российскому сегменту МКС  будут пристыкованы многоцелевой лабораторный модуль "Наука" (он станет самым крупным модулем станции), узловой модуль "Причал" и научно-энергетический модуль (НЭМ). Сконструированы они так, что в любой момент могут быть отстыкованы от МКС и превращены в отдельную станцию. Добавятся шлюзовой модуль и трансформируемый модуль (его испытания как раз сейчас проходят). Мозгом станции станет НЭМ.

Вместе с тем, в последнее время активно обсуждается тема, что Роскосмос готов обсудить передачу российского сегмента МКС в концессию группе компаний S7.  Напомним: не так давно  о намерении приватизировать свою часть МКС после 2024 года объявила администрация президента США Дональда Трампа. Что это значит? После 2024 года Вашингтон собирается прекратить финансирование МКС по линии NASA. Но при этом США не хотят отказываться от орбитальной станции и поэтому планируют вывести ее в частный сектор. Согласно подготовленной проектной документации, представители какой-либо промышленной отрасли могут взять на себя управление определенными элементами или функциями МКС на коммерческой платформе.

Фото: NASA/nasa.gov
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Мнения экспертов об использовании МКС "частниками" разные. Кто-то считает это абсолютно бесперспективным делом. Аргументы? Один из главных: "приватизатор" космической станции взваливает на себя огромные расходы, которые под силу только целому государству. МКС прибыли не приносит, потому что расходы на ее эксплуатацию значительно больше, чем любые возможные доходы.

Однако другие эксперты считают, что это абсолютно правильное решение. Вот что, в частности, сказал "РГ" Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики:

- Человечеству надо двигаться дальше. И есть планы освоения Луны, где надо создавать лунную станцию. Это колоссальные затраты. Ни один государственный бюджет, даже американский, а бюджет NASA в шесть-семь раз больше, чем бюджет "Роскосмоса", - не потянет две программы одновременно. Возле Луны, Марса и Земли.

Двигаться к Луне и при этом не оставить какого-то большого форпоста вокруг Земли - нельзя. Возникает проблема, как одновременно финансировать два проекта? И вот совершенно верная идея: то, что возле Земли, то, что представляется более простым с точки зрения реализации, более понятным с точки зрения технологии, передать частному бизнесу. Для того, чтобы снять нагрузку на содержание МКС с госбюджета. Если и не всю, то, по крайней мере, значительную часть. И чтобы высвободить ресурсы для программы освоения Луны. В России говорят о приватизации российского сегмента. Возможны варианты: не обязательно просто отдать полностью. Есть вариант концессии, когда собственность остается государственной, но передается в концессию управления частному инвестору. По крайней мере, в России подобный вариант предложен российской компанией, которая в прошлом году приобрела такой космический актив, как "Морской старт". Она видит логическое продолжение своей космической истории в создании того, что получило название "орбитальный космодром" именно на базе российского сегмента МКС.

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