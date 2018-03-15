С 18 марта выходить из машины ночью можно только в спецжилете. Если его нет - ГИБДД не накажет. Фото: РИА Новости

Если для пешеходов есть требование в темное время суток за городом обеспечивать свою видимость с помощью световозвращающих элементов, то для водителей, которые в подобных же условиях выходят из машины, такого требования до сих пор не было.

В итоге, как сообщил начальник управления правового регулирования Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Юрий Шакиров, только в 2017 году таких наездов произошло 386. Уже в этом году под колеса попали 37 водителей, из которых 36 погибли.

Надо сказать, что если пешехода можно привлечь к ответственности за отсутствие у него световозвращающих элементов в темное время суток и оштрафовать его на 500 рублей, то в отношении водителей такой ответственности пока не установлено. Максимум, что может сделать инспектор, увидев такого водителя на дороге, это пожурить его, напомнить о его же собственной безопасности.

Если очень сильно постараться, то в случае аварии такого водителя без жилета можно попытаться привлечь к ответственности по статье 12.27 Кодекса об административных правонарушениях за неисполнение обязанностей в связи с ДТП. По этой статье наказывают, например, за невыставленный знак аварийной остановки. Она предусматривает штраф в размере 1000 рублей. Но это с большой натяжкой.

Также инспектор не имеет права проверять наличие жилета в машине, в отличие от аптечки. Ведь правилами предусмотрена обязанность выходить из машины в жилете. А не возить жилет с собой. Вдруг его возит с собой в сумочке пассажир?

Кстати, что касается пассажиров, то такое же требование для них в правилах не предусмотрено.

Президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре припомнила прошлогоднюю аварию, в которой погиб молодой, но известный артист, когда вышел из машины, чтобы помочь людям, попавшим в другое ДТП.

По ее мнению, не только жилеты могут обеспечить безопасность водителей и пешеходов в темное время суток. Необходимо привлекать дизайнеров одежды, чтобы они в своих произведениях применяли световозвращающие элементы.

- Ближний свет фар направлен в ноги, - отметила Наталья Агре. - Значит, подсвечивать нужно нижнюю часть тела. А это модные ботинки, брюки с лампасами, шнурки. Что постыдного в том, чтобы светиться по ночам, если это модно, красиво и круто?

Также эксперты посетовали на то, что уже давно предлагают минпромторгу ввести в требования к верхней одежде и школьной форме обязательные вставки из светоотражающих материалов. Но в ведомстве считают это не нужным.

Как сообщил глава "Союза пешеходов" Владимир Соколов, сейчас утвержден новый ГОСТ для таких жилетов. Но пока все производители к нему перейдут, приобретать нужно жилеты, которые соответствуют национальному стандарту к спецодежде. Приобрести такие жилеты можно даже на заправках.