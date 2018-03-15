Савченко: Я видела синий микроавтобус, который привозил оружие на Майдан

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, обвиненная сегодня в подготовке терактов и государственного переворота, заявила о том, что лично видела как протестующим на "евромайдане" в феврале 2014 года предводители государственного переворота привозили оружие. Об этом она рассказал в эфире львовского телеканала ZIK.

"Я видела синий микроавтобус, который привозил оружие на Майдан", - заявила она в эфире.

Также она уточнила сказанные ранее слова о том, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий проводил в гостиницу "Украина" снайперов, стрелявших по протестующим. По ее словам, она оговорилась, и координацией тех, кто убивал правоохранителей и "активистов", занимался нынешний глава парламентского комитета по безопасности и соратник Парубия в партии "Народный фронт" Андрей Пашинский. При этом генерального прокурора Луценко, а также президента Порошенко она считает "главными преступниками" в этом деле.

"Луценко кричал, что "нам завтра привезут оружие", - вспоминает события тех дней Савченко.

Напомним, сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в парламент представление о снятии с Савченко депутатской неприкосновенности и разрешении на ее арест из-за подозрений в организации покушения на президента, терактов и государственного переворота. При этом Луценко заявил, что у следствия есть доказательства того, что герой Украины Савченко намеревалась взорвать парламент и добить оставшихся в живых народных избранников из автомата.