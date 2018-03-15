СМИ: 60-летняя Шэрон Стоун тайно идет под венец с молодым возлюбленным

Одна из самых эффектных и известных блондинок мирового кино Шэрон Стоун, которой на прошлой неделе исполнилось шестьдесят, все еще ого-го.

Чему подтверждение - предстоящий брак с итальянским бизнесменом Анжело Боффа, с которым актриса встречается последние пару месяцев и который моложе избранницы почти на двадцать лет.

Во всяком случае, People уверяет, что пара обручена - на безымянном пальце Стоун замечено "кольцо с крупным бриллиантом, выглядящее, как обручальное".

Cвой минувший день рождения Шэрон провела с женихом в Майами, где они резвились, купались, миловались-целовались и явно "отлично проводили время".

Если напророченное журналом правда, для актрисы этот брак может стать третьим. С 1984 по 1987 год она была замужем за сценаристом и продюсером Майклом Гринбургом ("Секретный агент МакГайвер", "Звездные врата"), после - за редактором San Francisco Chronicle Филом Бронштейном.

У актрисы есть приемный сын Роэн Джозеф Бронштейн, которому семнадцать. Плюс после развода Стоун усыновила еще двоих - Лэрда Вонна (12) и Куинна Келли (11 лет).

Стоун родилась и выросла в Мидвилле, Пенсильвания. Поступив в колледж, приняла участие в одном из конкурсов красоты и получила контракт с модельным агентством.

Когда модельная карьера утомила, переехала в Нью-Йорк и отдалась синематографу, дебютировав наноролью в "Воспоминаниях о звездной пыли" (1980) ныне опального Вуди Аллена. Пять лет эпизодически трудилась на сериалах, после чего были "Копи царя Соломона" с Чемберленом, "Над законом" с Сигалом и "Вспомнить все" со Шварценеггером.

Пик славы - "Основной инстинкт" (1992) Верховена.

За роль в "Казино" (1995) Скорсезе получила "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".

Ранее сообщалось, что Стоун обескуражила общественность своими ногами.