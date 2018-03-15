На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

СМИ: 60-летняя Шэрон Стоун тайно идет под венец с молодым возлюбленным

Новость 15.03.2018, 13:55 | Текст: Олег Усков

Одна из самых эффектных и известных блондинок мирового кино Шэрон Стоун, которой на прошлой неделе исполнилось шестьдесят, все еще ого-го.

Чему подтверждение - предстоящий брак с итальянским бизнесменом Анжело Боффа, с которым актриса встречается последние пару месяцев и который моложе избранницы почти на двадцать лет.

Happy Saturday to everyone 🙋🏼‍♂️🙏

Публикация от Angelo Boffa (@figlio_del_mar)

Во всяком случае, People уверяет, что пара обручена - на безымянном пальце Стоун замечено "кольцо с крупным бриллиантом, выглядящее, как обручальное".

Фото: Reuters/ Luke MacGregor
Певица Мадонна снимет кино про темнокожую балерину-сироту

Cвой минувший день рождения Шэрон провела с женихом в Майами, где они резвились, купались, миловались-целовались и явно "отлично проводили время".

Если напророченное журналом правда, для актрисы этот брак может стать третьим. С 1984 по 1987 год она была замужем за сценаристом и продюсером Майклом Гринбургом ("Секретный агент МакГайвер", "Звездные врата"), после - за  редактором San Francisco Chronicle Филом Бронштейном.

У актрисы есть приемный сын Роэн Джозеф Бронштейн, которому семнадцать. Плюс после развода Стоун усыновила еще двоих - Лэрда Вонна (12) и Куинна Келли (11 лет).

Стоун родилась и выросла в Мидвилле, Пенсильвания. Поступив в колледж, приняла участие в одном из конкурсов красоты и получила контракт с модельным агентством.

Когда модельная карьера утомила, переехала в Нью-Йорк и отдалась синематографу, дебютировав наноролью в "Воспоминаниях о звездной пыли" (1980) ныне опального Вуди Аллена. Пять лет эпизодически трудилась на сериалах, после чего были "Копи царя Соломона" с Чемберленом, "Над законом" с Сигалом и "Вспомнить все" со Шварценеггером.

Пик славы - "Основной инстинкт" (1992) Верховена.

За роль в "Казино" (1995) Скорсезе получила "Золотой глобус" и номинацию на "Оскар".

Ранее сообщалось, что Стоун обескуражила общественность своими ногами.

Мы в соцсетях:
ВКонтакте
Facebook
Telegram
Обсудить
#Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер продолжения "Фантастических тварей" 13.03.2018
Информация об уходе Кэмерон Диаз из кино оказалась шуткой ее подруги 13.03.2018
Вышел трейлер боевика с декольте Шарлиз Терон в главной роли 12.03.2018
#фото
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
В МХТ имени Чехова началось прощание с Олегом Табаковым 09:40
Фото: Роб Зомби приступил к съемкам сиквела "Изгнанных дьяволом" 14.03.2018
Второй сезон "Рассказа служанки" покажут по российскому телевидению 14.03.2018
#светская хроника
Фото: Дмитрий Кощеев/ РГ
Фото: Мадонна показала свое истинное лицо 13.03.2018
Актриса популярного молодежного сериала обиделась на "Фотошоп" 12.03.2018
Дональд Трамп об "Оскаре": В США не осталось "звезд", кроме меня 06.03.2018

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.