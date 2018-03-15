Стала известна основная причина отставки Тиллерсона

Разногласия c президентом Дональдом Трампом в деле урегулирования северокорейской проблемы стали основной причиной отставки госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сообщает Reuters.

По данным осведомленных источников, Тиллерсон всегда настаивал на диалоге с Пхеньяном, в то время как глава администрации выступал за оказание максимального давления на Северную Корею. В этой связи президент США опасался, что госсекретарь хочет пойти на уступки КНДР. "У Трампа должен быть кто-то, кому он полностью доверяет", - объясняет причины отставки высокопоставленный американский чиновник.

Бывший генеральный директор Exxon Mobil Рекс Тиллерсон, назначение которого в Госдепартамент приветствовали американские внешнеполитические круги, оставил свой пост без каких-либо серьезных достижений, отмечают источники. Во многом это связано с тем, что Тиллерсон не оказал значительного влияния на дискуссии в администрации по таким вопросам, как Северная Корея или Россия, и фактически противостоял президенту в ходе ключевых политических дебатов.

Стремление прежнего главы Госдепа уменьшить "неэффективность" ведомства привела к разрушительным последствиям. Около шестидесяти процентов высокопоставленных карьеров-дипломатов подали в отставку, а новые заявки на поступление в зарубежную службу снизились наполовину, информирует телеканал VOX.