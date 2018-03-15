Subaru привезет в Россию новый Outback

Компания Subaru привезет в Россию обновленную версию вседорожного универсала Outback, об этом сообщает пресс-служба японского бренда. Продажи автомобиля начнутся во второй половине этого года. Цены на новинку, как это обычно бывает, назовут ближе к старту продаж.

Модель получила новую решетку радиатора, подретушированные бамперы и иные фары. Предусмотрено два новых цвета кузова - Crimson Red Pearl (темно-красный перламутр) и Wilderness Green Metallic (серо-зеленый металлик).

В салоне появились новые рулевое колесо, мультимедийная система и блок управления климатической установкой. Для задних пассажиров добавлен USB-разъем.Как уверяет производитель, обновленная машина отличается улучшенной шумоизоляцией, перенастроенной подвеской и модернизированным электроусилителем руля.

Как и другие модели бренда, обновленный Outback будет доступен покупателям с фирменной системой помощи водителю EyeSight, включающей адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, функцию предупреждения о сходе с занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также систему активного контроля движения по полосе. Внедрена также система камер переднего и бокового обзора Side View Monitor (SVM), с помощью которых изображение зоны перед автомобилем и зоны со стороны сиденья переднего пассажира выводятся на экран.

Новая функция отпирания дверей при столкновении автоматически разблокирует все двери, крышку багажника и дверь багажного отсека, при сильном ударе, чтобы гарантировать, что люди не будут заперты внутри автомобиля.

Все машины получат систему полного привода и клиренс в 213 мм. Базовую модификацию предложат с 2,5-литровым мотором мощностью 175 л.с. (235 Н∙м), а более дорогая версия получит двигатель объемом 3,6 л, мощностью 260 л.с. (350 Н∙м).

Публичный дебют обновленного Subaru Outback состоялся в апреле прошлого года на автосалоне в Нью-Йорке. Дорестайлинговые машины продают в России по цене от 2 519 900 рублей.

Ранее, напомним, Subaru объявила о возвращении в нашу страну седана Legacy. Обновленная модель должна появиться у дилеров марки в мае этого года.