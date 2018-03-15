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15.03.2018 16:43
Рубрика: В мире

Верховная Рада уволила главу Нацбанка

Текст: Петр Лихоманов
Верховная Рада проголосовала за отставку действующей главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой, и назначила на ее место уроженца Тернопольской области Якова Смолия, без малого год заменяющего близкую к президенту Порошенко финансистку, которая в последние месяцы предпочитала не появляться на Украине. За отставку Гонтаревой, которая ради такого случая приехала домой и отчиталась с парламентской трибуны об успешной работе, проголосовали 247 депутатов.

Стоит пояснить, что место главы НБУ стало фактически вакантным в апреле 2017 года, когда Гонтарева сама подала президенту прошение об отставке. Тогда президент и парламент предпочли положить ее заявление под сукно, а Гонтарева с 11 мая находилась в бессрочном отпуске, и, по слухам, начала обустраивать новое семейное гнездо в одной из стран центральной Европы. Причин для отсутствия в стране, у Гонтаревой, по ее же словам, было предостаточно: от угрозы жизни со стороны олигарха Коломойского из-за национализации принадлежавшего ему банка "Приват", до обвинений в коррупции и служебных злоупотреблениях. К тому же, общественное мнение назначило именно ее виновницей троекратного обесценивания гривны.

Фото: Стрингер/ РИА Новости
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Иными словами, Гонтарева как мало кто была заинтересована в своей отставке, а уговоры Порошенко остаться - ведь она считается близким другом и деловым партнером президента, - не возымели эффекта.

Именно потому, что найти замену Гонтаревой Порошенко было сложно, вопрос об ее отставке и назначении нового главы НБУ, затянулся на месяцы. Вакантное место стало предметом торга между политическими кланами - в разное время на это место "сватали" экс-премьера Арсения Яценюка. Иностранных финансистов, и даже, по слухам, предлагали высокий пост Юлии Тимошенко. Однако, в связи с удручающей ситуацией в финансовой сфере страны, многие опасались идти на это "расстрельное" место.

В итоге, пост унаследовал не вызывающий у властных группировок нареканий внешне нейтральный технократ Смолий.

Впрочем, и его кандидатура стала предметом для споров между Блоком Петра Порошенко (кандидатуру главы НБУ вносит в парламент президент, прим. РГ) и Народным фронтом, подозревающими друг друга в обмане при последовательном голосовании. Всю последнюю неделю меду ними шли кадровые торги - назначение главы НБУ увязывалась с другими кадровыми вопросами: по кандидатуре омбудсмена и главы Счетной палаты Украины. Конфликт проявился, например, в том, что стороны собирались провести пакетное голосование по трем таким разным назначениям, которое исключает обман партнеров. И только вчера украинские СМИ со ссылкой на источники в обеих политических силах сообщили, что формула сдержек и противовесов между ними все-таки была найдена.     

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