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15.03.2018 11:50
Рубрика: Общество

Владимир Мединский: Табаков стал родным для всех граждан

Текст: Андрей Васянин

Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым проходит в Москве. К МХТ имени Чехова на весь Камергерский переулок растянулась огромная очередь, и она уже сворачивает на Большую Дмитровку.

Георгию 18 лет, он сегодня решил пропустить первый урок.

- Олег Павлович - это человек, на которого я равняюсь, потому не мог не прийти, - о Табакове Георгий говорит в настоящем времени. -  К сожалению, так и не увидел его на сцене, но зато видел в роли Пети Ростова, Обломова, мисс Эндрю, конечно, очень люблю Кота Матроскина…

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Путин: Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссером и актером

Играет струнный квартет.

Вокруг гроба на сцене зрительного зала море цветов. На плывущих по заднику больших фото Табаков в разных образах: Сальери, Олега Савина, доктора Дорна, Обломова... Вот он совсем юный на открытке из наборов 65 летней давности, вот мэтр в кабинете директора, вот режиссер, бурно жестикулирующий на репетиции. Проститься пришли друзья и коллеги Олега Павловича: Константин Хабенский, Владимир Машков, Сергей Гармаш, Александр Калягин, Авангард Леонтьев, Ирина Апексимова...

"Он впервые не вышел нам на встречу, - сказала Ольга Голодец. - Актер удивительного дара, всю жизнь исполнял свою миссию".

"Он совместил столько талантов: актер, педагог и великий администратора, - отметил министр культуры Владимир Мединский. - Он стал родным для всех граждан страны". 

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