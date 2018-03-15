Водителей предложили наказывать за нахождение на дороге без жилета

Водителей, которые находятся на проезжей части без светоотражающих жилетов, могут наказывать в случае ДТП. О таком предложении рассказал начальник управления правового регулирования и пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России Юрий Шакиров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Шакирова, в настоящее никакой ответственности в этих случаях не предусмотрено.

- Мы сейчас смотрим на легитимность данного предложения, - вполне возможно, что можно будет привлекать за то, что водитель находился на проезжей части без световозвращающего жилета, как за невыполнение требований, связанных с его обязательствами по дорожно-транспортному происшествию, - сказал Юрий Шакиров в рамках круглого стола в МИА "Россия сегодня"​​​.

Отметим, что ответственность предлагается ввести только в случае ДТП.

Шакиров напомнил о том, что если произошло ДТП, водитель обязан выставить знак аварийной остановки. Он должен оставаться на месте ДТП или зафиксировать все. Если он это не делает, то его штрафуют. И есть точно такая же обязанность - в случае аварии надевать световозвращающий жилет.

Начальник управления правового регулирования и пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России в качестве примера привел статистику наездов на водителей, которые не надели такие жилеты. Нововведение позволит снизить этот уровень.

Напомним, с середины марта водителям можно находиться на автомобильной дороге или на обочине в темное время суток и вне населенных пунктов только в специальной сигнальной одежде.