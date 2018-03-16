Чипсы, пицца, газировка и еще семь продуктов, вызывающие зависимость

Специалисты из Университета штата Колорадо изучили несколько десятков популярных продуктов и выяснили, какие из них вызывают наиболее быстрое и стойкое привыкание, вплоть до формирования опасной пищевой зависимости, передает Independent со ссылкой на PLOS ONE.

В пятерку продуктов, которых хочется есть часто и много, попали пицца, шоколад, чипсы, хлебобулочные изделия и мороженое. За ними следуют бургеры, сладкая газировка, кексы, сыры и бекон.

Неудивительно, что в список вошли, в основном, высоко обработанные продукты, содержащие жир или сахар (или и то, и другое). То есть, еда, в коварстве которой, похоже, сложно усомниться.

А вот в списке легко заменимых продуктов, которые также представили исследователи, оказались свободные от рафинированных углеводов и вредных жиров огурцы, морковь, бобы (без соуса), яблоки, коричневый рис, брокколи, бананы, лосось, кукуруза (без масла и соли) и клубника.

- Наши выводы могут помочь в поиске нового подхода к лечению ожирения, когда нужно не просто сократить количество определенных продуктов, а полностью исключить их из рациона по методике лечения от алкогольной зависимости, - говорит доктор Николь Авена.