Чипсы, пицца, газировка и еще семь продуктов, вызывающие зависимость

Новости

В Китае приступили к испытаниям корабельного рельсотрона 17:09
Три тысячи молодых авторов поборются за премию "Лицей" 17:08
Видео: Калининградский дрессированный кот покорил соцсети 17:04
Лукашенко высоко оценил выступление белорусских паралимпийцев в Корее 17:00
Меркель рассчитывает на участие России в расследовании по "делу Скрипаля" 16:50
Песков назвал шокирующим заявление британского МИД о Путине 16:48
Дженнифер Лопес наконец-то рассказала, как ее домогались 16:48
ВЦИОМ: Россияне поддержали трехцветную маркировку продуктов 16:47
"Наземное метро" Москвы получит новые поезда "Иволга" 16:46
Наказание за нападения на медработников может быть ужесточено 16:45
Появились подробности ДТП с группой "Пикник" 16:44
Матвиенко: Кампания по выборам президента самая открытая и самая активная 16:15
В ДТП с автобусом на Пхукете пострадали трое россиян 16:13
На Крымском валу в Москве столкнулись четыре машины 16:07
Воронежский университет отчеканили на монете 16:03
В Москве построили три жилых корпуса для военных 16:03
Оборот торговли между Россией и Беларусью вырос на 15 процентов 16:02
Бондарчук назвал бюджет и дату премьеры "Притяжения 2" 16:00
Путин не исключил ужесточения наказания за нападения на медработников 15:57
Путин лично наградил ректора Самарского медуниверситета 15:56
Среди пострадавших на курорте Гудаури есть граждане России 15:54
В Екатеринбурге пациент попытался задушить фельдшера "скорой" 15:52
В Крыму обвинили Украину в желании спрятать грязную политику 15:50
Вышел трейлер, возможно, последней серии "Секретных материалов" 15:50
Видео: Японские ученые создали идеального баскетболиста 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
16.03.2018 15:42
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Чипсы, пицца, газировка и еще семь продуктов, вызывающие зависимость

Текст: Оксана Грибанова

Специалисты из Университета штата Колорадо изучили несколько десятков популярных продуктов и выяснили, какие из них вызывают наиболее быстрое и стойкое привыкание, вплоть до формирования опасной пищевой зависимости, передает Independent со ссылкой на PLOS ONE.

Фото: depositphotos.com
Ученые назвали спасающие от депрессии продукты

В пятерку продуктов, которых хочется есть часто и много, попали пицца, шоколад, чипсы, хлебобулочные изделия и мороженое. За ними следуют бургеры, сладкая газировка, кексы, сыры и бекон.

Неудивительно, что в список вошли, в основном, высоко обработанные продукты, содержащие жир или сахар (или и то, и другое). То есть, еда, в коварстве которой, похоже, сложно усомниться.

А вот в списке легко заменимых продуктов, которые также представили исследователи, оказались свободные от рафинированных углеводов и вредных жиров огурцы, морковь, бобы (без соуса), яблоки, коричневый рис, брокколи, бананы, лосось, кукуруза (без масла и соли) и клубника.

- Наши выводы могут помочь в поиске нового подхода к лечению ожирения, когда нужно не просто сократить количество определенных продуктов, а полностью исключить их из рациона по методике лечения от алкогольной зависимости, - говорит доктор Николь Авена.

Главное сегодня

В ООН сорвано российское выступление о нарушении прав крымчан Украиной
Среди пострадавших на курорте Гудаури есть граждане России
Госдума 22 марта представит предложения по Посланию президента
Песков ответил на вопрос об отношениях России и США
Умер режиссер фильмов "Зеленый фургон" и "Трест, который лопнул"