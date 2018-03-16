ЦСКА обыграл "Лион" и вышел в четвертьфинал Лиги Европы

Московский ЦСКА вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Армейцы обыграли в гостях французский "Лион" 3:2 и по сумме двух матчей прошли дальше за счет большего числа мячей, забитых на выезде.

К тому моменту, когда "красно-синие" выходили на поле 60-тысячного "Стад де Люмьер", они уже знали, что остались единственными российскими представителями в еврокубках. Трудно сказать, насколько это обстоятельство дополнительно мотивировало команду Виктора Гончаренко, но ЦСКА начал матч на удивление хорошо.

Удивление объясняется тем, что активности большинство специалистов ожидало как раз от "Лиона". Все-таки финал Лиги Европы пройдет на этой же арене, первый матч против ЦСКА в Москве французы выиграли 1:0, и логично было предположить, что при своих болельщиках команда Бруно Женезио попытается оппонента сразу же подавить. И решить все вопросы о победителе.

Но на практике ЦСКА совершенно не стал стесняться и охотно шел вперед. Армейцы создали несколько отличных моментов, и если бы Муса свои шансы использовал так, как следует, то счет был бы открыт гораздо раньше. Но нигериец в ворота попадать отказывался, а Игорь Акинфеев, в свою очередь, совершил несколько отличных сейвов, когда своими атаками отвечал "Лион". Поэтому первый гол зрители увидели лишь на 39-й минуте. Головин роскошным дальним ударом отправил мяч в девятку, выровняв положение по сумме двух матчей.

После перерыва французы отыгрались. Сделали это они не без "помощи" судей, проглядевших тот факт, что мяч покинул пределы поля. Гол Корне на 58-й минуте засчитали, однако этот удар ЦСКА выдержал. И ответил так, что уже "Лион" впал в транс. Уже через две минуты Муса вывел гостей вперед, а затем Вернблум увеличил преимущество москвичей.

На 71-й минуте Мариано вернул французский клуб к жизни - 3:2. Хозяевам для выхода в четвертьфинал нужен был еще один гол, и нетрудно представить, насколько нервной получилась концовка матча. ЦСКА героически оборонялся, периодически убегая в контратаки. Судья добавил к основному времени больше пяти минут, и даже вратарь "Лиона" примчался в чужую штрафную. Но этот навал ничего "Лиону" не принес. ЦСКА отстоял свое преимущество и празднует выход в четвертьфинал Лиги Европы.