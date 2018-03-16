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16.03.2018 03:32
Рубрика: Власть

Экс-глава ГРУ: Разведка никогда не занималась "гнусными глупостями"

Российская разведка никогда не занималась такими "гнусными глупостями", которые Лондон пытается приписать Москве. Об этом заявил бывший начальник Главного управления Генштаба ВС РФ (1992-1997) Федор Ладыгин.

Фото: РИА Новости
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"Российская разведывательная структура, в которой я имел честь много лет служить… никогда, повторяю, никогда не занималась такими гнусными глупостями, которые нашей стране сейчас в Великобритании пытаются приписать", - сказал он газете "Красная звезда", официальному печатному органу Минобороны РФ.

Напомним, в начале марта осужденный за государственную измену бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Москву в причастности к преступлению. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП.

Ладыгин подчеркнул, что Скрипаль не представлял никакого интереса для российской разведки. "Для нас судьба предателя безразлична", - сказал он.

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