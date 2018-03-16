Голосование на выборах президента России пройдет в 13 городах Беларуси

Граждане Российской Федерации смогут принять участие 18 марта в голосовании на выборах президента РФ в 13 городах Беларуси, сообщает БЕЛТА. Кроме Минска, избирательные участки образованы и во всех областных центрах.

В Минске он расположен в здании посольства России, в Бресте - в генеральном консульстве РФ, в Гродно - в здании гимназии на ул. Парижской Коммуны, в Витебске - в Центре культуры "Витебск", в Гомеле - в Гомельском областном общественно-культурном центре, в Могилеве - в здании лицея Белорусско-российского университета.

Избирательные участки по выборам президента России образованы также в Бобруйске (в здании театра им. В.И.Дунина-Марцинкевича), Борисове (Центральная библиотека им. И.Х.Колдеева), Барановичах (Городской дом культуры), Полоцке (Городской дом культуры), Орше (гимназия №2) и Островце (информационный центр Белорусской АЭС). Кроме того, голосование пройдет в Клецке на территории расквартированной здесь российской воинской части.

Как уже сообщалось, в нескольких белорусских городах было организовано досрочное голосование. Оно проходило в Молодечно, Пинске, Солигорске, Мозыре, Светлогорске, Костюковичах и Островце.