Видео: Интернет повеселила застрявшая в баскетбольном кольце девушка

По стопам Винни-Пуха, застрявшего в кроличьей норе, по всей видимости, решила пойти безымянная девушка-подросток, ставшая в одночасье героиней всемирной Сети. Школьница-старшеклассница застряла "пятой точкой" в баскетбольном кольце на дворовой площадке и не смогла освободиться без помощи команды спасателей.

Извлечь незадачливую девушку удалось без травм и психических потрясений. Вопреки логике, ее не стали тянуть вверх, а, наоборот, решили дальше пропихнуть в кольцо, сложив практически пополам и разрезав мешавшую ей сетку. Примечательно, что наученные горьким опытом многочисленных исков о домогательствах спасатели не рискнули прикасаться к филейным частям пострадавшей открытой ладонью и лишь вежливо подталкивали ее костяшками сжатых кулаков.

А вот интнернет-пользователи оказались не столь тактичны и вдоволь поглумились над девушкой и ее умственными способностями. "Естественный отбор!" - самый мягкий из комментариев к этому видео. Способ попадания в кольцо в столь недвусмысленной позе, как и причина этого поступка, кстати, пока остаются загадкой. Самым простым объяснением является попытка сделать оригинальное селфи.