К 2020 году в России будут продавать до 2 миллионов машин в год

К 2020 году ежегодные продажи новых автомобилей в России могут достичь 2 миллионов экземпляров, считают в британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, подготовившей исследование "Автомобильный рынок России и СНГ".

Специалисты компании констатировали, что в 2017 году объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей вырос на 11,9 процента и составил 1,6 миллиона единиц, тенденция роста сохраняется в 2018 году. При этом доля кредитных продаж восстановилась до уровня, превышающего докризисный, и вплотную приблизилась к 50 процентам. А рынок грузовых автомобилей восстанавливается более высокими темпами - рост продаж грузовиков в 2017 году превысил 50 процентов.

Долгосрочный потенциал российского авторынка в компании оценивают позитивно. Он связан с низкой степенью обеспеченности населения автомобилями, солидным возрастом автопарка, продолжением государственной поддержки сектора и развитием бизнеса в РФ крупными международными игроками, перечисляет Андрей Томышев, директор EY, руководитель группы по оказанию услуг предприятиям автомобильной отрасли в СНГ.

Впрочем, список факторов, которые будут влиять на то, чтобы позитивный прогноз сбылся, довольно велик. "Темпы восстановления будут определяться такими факторами, как обменный курс рубля, цены на нефть, уровень ставок по автомобильным кредитам, размеры и эффективность мер государственной поддержки, государственное регулирование, в частности индексация утилизационного сбора, а также перспективы снижения стоимости владения автомобилем", - говорится в исследовании.