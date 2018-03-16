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16.03.2018 09:40
Рубрика: Легковые авто

Kia показала интерьер своего самого роскошного седана

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia опубликовала первое эскизное изображение, на котором показан дизайн интерьера самой роскошной модели корейского автопроизводителя - седана K900 следующего поколения. У нас эта модель продается под названием Quoris.

Новинку оснастят цифровой приборной панелью, 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем и мультимедийной системой нового поколения. Салон машины получит отделку деревом и кожей.

Автомобиль оснастят умной системой освещения интерьера. Она будет реагировать на движение и подсвечивать ту часть центральной консоли, к которой водитель будет подносить руку. Всего клиентам предложат 64 варианта оттенком подсветки.

Машина создана совместно коллективами головного центра стиля компании в Намьянге, Корея, и дизайн-студии Kia в Калифорнии, США.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Технические подробности о своем новом седане в Kia решили приберечь до публичной премьеры, которая состоится 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке. По данным СМИ, у авто появятся полный привод и турбомоторы. Напомним, что нынешнее поколение седанов в России и США оснащается 3,8-литровым V6 (334 л.с.) и 5-литровым V8 (424 л.с.).

Продажи новинки начнутся уже во втором квартале этого года. Входит ли в их число наша страна, не уточняется. Цена Quoris первой генерации в России стартует с отметки в 2 819 900 рублей.

Ранее корейская марка представила обновленный седан и универсал Optima для европейского рынка.

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#Kia