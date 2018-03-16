Лавров: Пусть дело Скрипаля будет на совести тех, кто начал эту игру

Новости

На переезде в Подмосковье электричка протаранила иномарку 12:00
Жители Якутска продолжили поиски упавшего с неба золота 12:00
Саммит РФ, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию состоится 4 апреля 11:59
В Воронеже подросток на Lexus протаранил машину Росгвардии 11:53
В Кузбассе ликвидировали сбой в энергосистеме 11:52
Посол: Британии придется ответить за развал отношений с Россией 11:43
Более 40 человек пострадали в Кельне при столкновении электричек 11:42
Названа новая опасность глобального потепления для человечества 11:42
Фотограф "РГ" стал призером международного конкурса в Дубае 11:40
Посол РФ: Агрессия Лондона против РФ призвана отвлечь внимание от Brexit 11:37
В Нижнем Тагиле свора собак напала на мать с ребенком 11:34
Во Владимире сотрудники детсада забыли ребенка на морозе 11:33
В школах усилят работу психологических служб 11:30
На Кубани десантники высадились на новый военный полигон 11:24
Косачев: Дело Скрипаля не повлияло на приезд международных наблюдателей 11:22
Около 20 тысяч человек могут покинуть Восточную Гуту в пятницу 11:16
"Дальневосточные гектары" разрешат приватизировать досрочно 11:15
В Челябинске отдали под суд брачного афериста 11:15
Названы регионы России с наибольшим количеством автомобилей 11:14
Из детсада в центре Москвы эвакуировали более 70 детей и взрослых 11:07
К 2020 году в России будут продавать до 2 миллионов машин в год 11:04
Под Москвой разбойник убил подельника во время налета 11:02
В Бурятии напавшим на школу подросткам продлили арест 10:50
Лавров о словах главы Минобороны Британии: Может, образования не хватает 10:48
Убийца электроники: Ми-8 с системой "Рычаг-АВ" впервые замечен в Сирии 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
Что скрывает тайна пропавшего малайзийского Boeing 777
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
У нас в гостях - посол Беларуси в России Игорь Петришенко
16.03.2018 11:26
Рубрика: Власть

Лавров: Пусть дело Скрипаля будет на совести тех, кто начал эту игру

Текст: Константин Волков (Астана)
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая после министерской встречи стран-гарантов сирийского урегулирования в Астане 16 марта, отметил, что ситуация вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии должна остаться на совести тех, кто затеял этот скандал.

"Пусть ситуация вокруг Скрипаля останется на совести тех, кто затеял эту беспардонную игру", - заявил министр.

Он также отметил, что Великобритания, как и США, сама нарушает англо-саксонское право.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Захарова: Лондон скрывает правду по делу Скрипаля

"Мы уже перестали обращать внимание на агрессивные высказывания в наш адрес, как и на все новые и новые волны санкций, - заявил глава российского внешнеполитического ведомства. - Нет ни одного доказательства вмешательства России в выборы в США, но это компенсируется все новыми и новыми волнами санкций за одно и то же, что не вписывается даже в англо-саксонское право. Сейчас такое время, когда англо-саксонская система права и правосудия показывает себя с совершенно необычной стороны".

Лавров также подчеркнул, что в деле Скрипаля нарушаются все правила. "От России требуют, чтобы она объяснила, зачем отравила этого полковника. Россия отвечает, что не отравляла его. Тогда нам заявляют, что мы не будем с вами разговаривать", - описал ситуацию российский министр.

Он отметил, что "Москва ждет от Великобритании действий, которые та должна предпринять согласно правилам Организации по запрещению химического оружия".

Также российская сторона недоумевает, почему бы британцам, вместо голословных обвинений, не подождать, "пока поправятся, я надеюсь, полковник Скрипаль и его дочь Юлия, которые смогут, наверное, пролить свет на произошедшее".

Министр также отметил, что российская сторона, в нарушение всех правил, не имеет доступа к дочери Скрипаля Юлии, которая является гражданкой России. Также Россия не получает никакой информации о ходе расследования.

Главное сегодня

Минобороны РФ начало трансляцию работы гуманитарных коридоров в Сирии
Правительство предложило продлить "надзорные каникулы" до 2022 года
Клишас рассказал о совершенствовании антикоррупционного законодательства
Экс-глава ГРУ: Разведка никогда не занималась "гнусными глупостями"
В Сети появилось видео из самолета, рассыпавшего золото в Якутске