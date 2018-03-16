Лавров: Пусть дело Скрипаля будет на совести тех, кто начал эту игру

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая после министерской встречи стран-гарантов сирийского урегулирования в Астане 16 марта, отметил, что ситуация вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии должна остаться на совести тех, кто затеял этот скандал.

"Пусть ситуация вокруг Скрипаля останется на совести тех, кто затеял эту беспардонную игру", - заявил министр.

Он также отметил, что Великобритания, как и США, сама нарушает англо-саксонское право.

"Мы уже перестали обращать внимание на агрессивные высказывания в наш адрес, как и на все новые и новые волны санкций, - заявил глава российского внешнеполитического ведомства. - Нет ни одного доказательства вмешательства России в выборы в США, но это компенсируется все новыми и новыми волнами санкций за одно и то же, что не вписывается даже в англо-саксонское право. Сейчас такое время, когда англо-саксонская система права и правосудия показывает себя с совершенно необычной стороны".

Лавров также подчеркнул, что в деле Скрипаля нарушаются все правила. "От России требуют, чтобы она объяснила, зачем отравила этого полковника. Россия отвечает, что не отравляла его. Тогда нам заявляют, что мы не будем с вами разговаривать", - описал ситуацию российский министр.

Он отметил, что "Москва ждет от Великобритании действий, которые та должна предпринять согласно правилам Организации по запрещению химического оружия".

Также российская сторона недоумевает, почему бы британцам, вместо голословных обвинений, не подождать, "пока поправятся, я надеюсь, полковник Скрипаль и его дочь Юлия, которые смогут, наверное, пролить свет на произошедшее".

Министр также отметил, что российская сторона, в нарушение всех правил, не имеет доступа к дочери Скрипаля Юлии, которая является гражданкой России. Также Россия не получает никакой информации о ходе расследования.