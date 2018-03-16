Лавров: РФ не устраивает военный сценарий на Корейском полуострове

Военный сценарий развития событий на Корейском полуострове не может устроить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Этот вариант может привести к катастрофе, подчеркнул российский министр.

"Мы граничим с Северной Кореей, целый ряд наших населенных пунктов и промышленных объектов находится совсем близко, - цитирует ТАСС заявление Лаврова вьетнамским и японским СМИ. - Если что-то случится и начнутся военные действия, нас это абсолютно не устраивает".

Министр также предостерег Вашингтон от провокационных действий, направленных на срыв встречи Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

"Даже в период, когда президент США Дональд Трамп сказал, что готов встретиться с руководителем КНДР Ким Чен Ыном и решать все проблемы, тут же представители администрации президента США заявляют, что надо продолжать дополнительно оказывать давление на Пхеньян, утверждая, что он дрогнул. Это не очень принято в дипломатии", - подчеркнул Лавров.