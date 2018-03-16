Макрон демонстративно пренебрег Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался посетить стенд, подготовленный российской стороной на Парижском книжном салоне. Об этом сообщает РИА Новости.

Желание обойти стороной стенд, представляющий Россию, Макрон выразил еще накануне. "Я решил не посещать официальный стенд России, чтобы выразить солидарность с нашими британскими друзьями", - заявил французский лидер. Макрон подразумевал инцидент с покушением на Сергея Скрипаля, в котором Великобритания обвинила Россию.

Тем не менее, глава Франции отметил необходимость сохранять связи с интеллигенцией и гражданским обществом РФ, о чем он написал в своем Twitter. "Важно продолжить диалог с интеллигенцией, с писателями, с гражданским обществом России. Они придают силу своему народу. Их нужно чтить и защищать", - говорится в сообщении.

Книжный салон, открывшийся в Париже вчера вечером, принял представителей 45 стран. Из России для участия в запланированных мероприятиях прибыло более 30 писателей.