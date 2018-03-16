Матвиенко: Кампания по выборам президента самая открытая и самая активная

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что нынешняя кампания по выборам президента России проходит активно и открыто, в том числе - благодаря внесенным в законодательство изменениям. Такое мнение она высказала сегодня в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

"Эти старые стереотипы, что "от моего голоса ничего не зависит", что "все предрешено" - они уже не подходят к нынешней избирательной кампании. Она другая, она самая открытая, самая прозрачная, очень активная", - сказала глава Совфеда.

Среди достоинств этой кампании она отметила широкий охват участков видеонаблюдением, отмену открепительных удостоверений, "которые вызывали недоверие граждан", а также новый порядок голосования по месту фактического нахождения избирателя. По мнению Матвиенко, все субъекты России готовы к проведению выборов, спикер призвала избирателей проявить гражданскую ответственность, прийти 18 марта на участки и сделать свой выбор.

"Конечно же, чем больше будет легитимность избранного президента, тем больше с него будет спрос населения, тем крепче будет мандат, который ему дадут граждане нашей страны", - сказала Матвиенко.