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16.03.2018 21:41
Рубрика: Власть

Москва приняла решения по ответным мерам в отношении Великобритании

Текст: Александр Гацак

Все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты и будут доведены до британской стороны в ближайшее время. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: REUTERS/Peter Nicholls
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"Все решения российской стороной приняты и в ближайшее время будут доведены как до британской стороны, так и до общественности", - заявила Захарова.

Напомним, что в соответствии с решением британского правительства 23 российских дипломата покидают территорию Соединенного Королевства 20 марта.

Поводом к указанным мерам послужило обвинение России в покушении на жизнь бывшего полковник ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. Москва же категорически отрицает свою причастность к инциденту.

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