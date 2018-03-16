Москва приняла решения по ответным мерам в отношении Великобритании

Все решения по ответным мерам в отношении Великобритании приняты и будут доведены до британской стороны в ближайшее время. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все решения российской стороной приняты и в ближайшее время будут доведены как до британской стороны, так и до общественности", - заявила Захарова.

Напомним, что в соответствии с решением британского правительства 23 российских дипломата покидают территорию Соединенного Королевства 20 марта.

Поводом к указанным мерам послужило обвинение России в покушении на жизнь бывшего полковник ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии. Москва же категорически отрицает свою причастность к инциденту.