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16.03.2018 13:49
Рубрика: ПДД

Наказание за нарушение ПДД на железнодорожных переездах ужесточат

Текст: Владимир Баршев
Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных переездов будет увеличена.

Сейчас за это нарушение наказывают штрафом в размере тысячи рублей или лишением прав на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение водителю грозит лишение прав на год. Правительство с подачи Министерства транспорта решило увеличить меру ответственности. А именно: поднять штраф до 5 тысяч рублей. Как было отмечено на заседании правительства, посвященном этому вопросу, нынешняя мера ответственности не соответствует той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути.

Фото: Виктор Васенин/РГ
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Увеличить наказание за это нарушение планировалось давно. Действительно, авария на переезде, как правило, без погибших не обходится. А уж какой экономический ущерб она наносит, и подсчитать сложно. Помимо тотального уничтожения автомобиля, получают повреждения локомотив и вагоны. А стоимость их восстановления не идет ни в какое сравнение со стоимостью ремонта машины. На время устранения последствий замирает движение как на автомобильной, так и на железной дороге. А время простоя или несвоевременной доставки грузов и пассажиров тоже стоит денег.

В 95 процентах случаев аварий на переездах виноваты сами водители. Наиболее частое нарушение - это проезд на запрещающий сигнал светофора. Действительно, если шлагбаум еще не закрылся, а на светофоре загорелся красный, то многие его попросту игнорируют и стараются проскочить. Впрочем, находятся лихачи, которые объезжают и уже закрытый шлагбаум, если переезд не оборудован дополнительными барьерами.

В результате происходит авария. И их количество растет. По данным Госавтоинспекции, в 2017 году на ж/д переездах произошло 242 ДТП. Это на 17,5 процентов больше, чем в 2016. В них погибло 94 человека. А это уже на 62,1 процента больше, чем годом ранее. Ранения в них получили 317 человек, что на 23,3 процента больше, чем в предыдущем году.

Фото: РИА Новости
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Не успел начаться год, а в России произошло уже несколько смертельных аварий на железнодорожных переездах. Один из самых громких случаев произошел во Владимирской области. Автобус с пассажирами заглох на переезде. В него врезался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород, несколько человек погибло.

Но чаще всего аварии происходят на нерегулируемых переездах. Водители зачастую игнорируют знак "Стоп" перед переездом и, не убедившись в безопасности, выскакивают на переезд. Между тем, автомобиль остановить гораздо проще, чем поезд. Тормозной путь состава может составлять до 2 тысяч метров. Только в той аварии во Владимирской области тормозной путь поезда составил 740 метров - и это при применении экстренного торможения.