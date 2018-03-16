Наказание за нарушение ПДД на железнодорожных переездах ужесточат

Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому ответственность за нарушение правил проезда железнодорожных переездов будет увеличена.

Сейчас за это нарушение наказывают штрафом в размере тысячи рублей или лишением прав на срок от 3 до 6 месяцев. За повторное нарушение водителю грозит лишение прав на год. Правительство с подачи Министерства транспорта решило увеличить меру ответственности. А именно: поднять штраф до 5 тысяч рублей. Как было отмечено на заседании правительства, посвященном этому вопросу, нынешняя мера ответственности не соответствует той степени общественной опасности, которая возникает при нарушении правил движения через железнодорожные пути.

Увеличить наказание за это нарушение планировалось давно. Действительно, авария на переезде, как правило, без погибших не обходится. А уж какой экономический ущерб она наносит, и подсчитать сложно. Помимо тотального уничтожения автомобиля, получают повреждения локомотив и вагоны. А стоимость их восстановления не идет ни в какое сравнение со стоимостью ремонта машины. На время устранения последствий замирает движение как на автомобильной, так и на железной дороге. А время простоя или несвоевременной доставки грузов и пассажиров тоже стоит денег.

В 95 процентах случаев аварий на переездах виноваты сами водители. Наиболее частое нарушение - это проезд на запрещающий сигнал светофора. Действительно, если шлагбаум еще не закрылся, а на светофоре загорелся красный, то многие его попросту игнорируют и стараются проскочить. Впрочем, находятся лихачи, которые объезжают и уже закрытый шлагбаум, если переезд не оборудован дополнительными барьерами.

В результате происходит авария. И их количество растет. По данным Госавтоинспекции, в 2017 году на ж/д переездах произошло 242 ДТП. Это на 17,5 процентов больше, чем в 2016. В них погибло 94 человека. А это уже на 62,1 процента больше, чем годом ранее. Ранения в них получили 317 человек, что на 23,3 процента больше, чем в предыдущем году.

Не успел начаться год, а в России произошло уже несколько смертельных аварий на железнодорожных переездах. Один из самых громких случаев произошел во Владимирской области. Автобус с пассажирами заглох на переезде. В него врезался поезд Санкт-Петербург - Нижний Новгород, несколько человек погибло.

Но чаще всего аварии происходят на нерегулируемых переездах. Водители зачастую игнорируют знак "Стоп" перед переездом и, не убедившись в безопасности, выскакивают на переезд. Между тем, автомобиль остановить гораздо проще, чем поезд. Тормозной путь состава может составлять до 2 тысяч метров. Только в той аварии во Владимирской области тормозной путь поезда составил 740 метров - и это при применении экстренного торможения.