"Наземное метро" Москвы получит новые поезда "Иволга"

Первые девять городских электричек "Иволга" для Московских центральных диаметров поступят в столицу уже в третьем квартале этого года. Перевозчик Центральная пригородная пассажирская компания и Тверской вагоностроительный завод заключили контракт на поставку поездов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Трансмашхолдинга, в который входит завод, в общей сложности в контракт выходят 23 состава. Оставшиеся 14 электричек ЦППК поступят в четвертом квартале.

Заявка завода оказалась единственной на конкурсе, объявленном ЦППК в конце прошлого года.

Планируется, что поезда будут курсировать на первом МЦД Лобня-Одинцово.

Две таких электрички уже ходят на Киевском направлении. Они приспособлены для маломобильных пассажиров, стоит усовершенствованный климат-контроль, широкие двери 1400 мм, туалеты, нет тамбуров.

Общая стоимость контракта составит 11,7 млрд рублей.