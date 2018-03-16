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16.03.2018 14:20
Рубрика: Спорт

Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

Текст: Илья Зубко
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфинала футбольной Лиги чемпионов. Своих соперников узнали восемь сильнейших клубов Европы.

В отличие от предыдущих стадий, где команды ранжировались, исходя из рейтинга и географии, сейчас все искусственные ограничения сняты. И каждый мог сыграть с каждым. В итоге две английские команды попали друг на друга, а в другой паре сойдутся финалисты прошлого розыгрыша, "Реал" и "Ювентус". Полный состав четвертьфинальных пар выглядит так:

Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot
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"Ливерпуль" (Англия) - "Манчестер Сити" (Англия).

"Ювентус" (Италия) - "Реал" (Испания).

"Севилья" (Испания) - "Бавария" (Германия).

"Барселона" (Испания) - "Рома" (Италия).

Команды, указанные первыми, начинают противостояние дома. Первые матчи состоятся 3 и 4 апреля, ответные поединки назначены на 10 и 11 апреля. Более точное расписание будет обнародовано позднее.

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