Песков: Чем больше людей воспользуются правом голоса, тем лучше

Чем больше будет явка на президентские выборы, тем лучше, считают в Кремле.

"Эти рассуждения о том, какая явка будет достаточной - хлеб политологов", - прокомментировал по просьбе журналистов пресс-секретарь президента Дмитрий Песков публикации в ряде изданий о том, что в Кремле якобы считают достаточным уровень явки в 65 процентов.

Песков напомнил о телеобращении главы государства с призывом прийти на выборы. "Поэтому, конечно, в Кремле считают, что чем больше граждан воспользуются своим правом голоса, тем лучше", - заметил пресс-секретарь президента.