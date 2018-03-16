Песков назвал шокирующим заявление британского МИД о Путине

Дипломатическим проступком в Кремле назвали упоминания президента РФ Владимира Путина в связи с инцидентом с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем.

"Мы говорили на различных уровнях и в различных ситуациях, что Россия не имеет ничего общего с этой историей", - заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Любые ссылки и упоминания нашего президента ничто иное как шокирующее и непростительное с точки зрения дипломатии поведение", - прокомментировал Песков заявления британского МИД.

"Дипломатический проступок", - также охарактеризовал представитель Кремля.

Напомним, что сегодня телеканал Sky News передал, что глава британского МИД Борис Джонсон считает, что, скорее всего, президент России лично принял решение о применении отравляющего вещества на территории Великобритании.

Такие заявления он сделал в музее "Бункер Британии" в Аксбридже. Британия "не имеет ничего против" российского народа, также сказал министр.