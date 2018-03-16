Посол РФ: Агрессия Лондона против РФ призвана отвлечь внимание от Brexit

Правительство Великобритании использует агрессию против России, чтобы отвлечь внимание от проблем из-за Brexit. Об этом сообщил глава российской дипмиссии в Лондоне Александр Яковенко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Страна находится в тяжелом положении в связи с Brexit. Это оказывает сильное влияние на правительство - правительство пытается найти отвлекающие маневры для того, чтобы снять с себя напряжение, и такого рода агрессия и политическая провокация, которую пустили в русло России, очень нужна", - заявил Яковенко.

"Британцы после того как выйдут из ЕС, по существу, теряют рычаги своего политического влияния, и значение страны объективно будет падать. Для того чтобы хоть как-то удержаться, нужно найти свою роль в западном мире, прежде всего, может быть, с таким элементом опоры на безопасность", - подчеркнул посол РФ.

Напомним, что в результате инцидента с покушением на Сергея Скрипаля британская сторона приняла решение о высылке 23 российских дипломатов и замораживании двусторонних контактов на высоком уровне. В российском МИД заявили о непричастности Москвы к произошедшему. "Пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию", - заявили в МИД России.