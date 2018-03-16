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16.03.2018 12:39
Рубрика: Власть

Президент поручил определить цели развития до 2024 года

Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)
Президент утвердил перечень поручений по реализации Послания Федеральному Собранию.

Кремлевской администрации нужно к 15 апреля обеспечить разработку проекта указа, определяющего национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года. Они должны включать увеличение народонаселения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году; повышение уровня жизни, устойчивый рост реальных доходов граждан и рост уровня пенсий выше инфляции, снижение вдвое уровня бедности в стране; вхождение в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых; обеспечение комфортной среды, включая улучшение жилищных условий не менее чем 5 миллионов семей ежегодно; создание условий для самореализации граждан, в том числе формирование механизмов поиска и поддержки талантов;

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Указ также должен определить национальные цели, целевые показатели и стратегические задачи по направлениям: здравоохранение, образование, демография, жилье и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, безопасные и качественные дороги, экология, цифровая экономика.

Кроме того, там должны быть целевые параметры и основные задачи комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, разрабатываемого на основе стратегии пространственного развития РФ.

Правительству президент поручил к 15 июля внести поправки по совершенствованию порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях недопущения применения при налогообложении величины кадастровой стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости, а также уточняющие параметры расчета налога на имущество физических лиц.

Кроме того, кабмин должен завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых и представить предложения по совершенствованию механизмов оказания социальной помощи населению. А для поддержки аграриев - продлить действие льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом и предусмотреть дополнительные закупки зерна в регионах, удаленных от рынков сбыта.

Фото: РИА Новости
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Также нужно подготовить с участием Торгово-промышленной палаты и ведущих общественных объединений предпринимателей и представить предложения о направлениях и механизмах нормативного обеспечения улучшения условий предпринимательской деятельности.

К тому же сроку правительству совместно с Центробанком предстоит утвердить план действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в ВВП.

Рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства совместно с Верховным Судом глава государства поручил до декабря представить предложения "по декриминализации отдельных деяний, совершенных предпринимателями в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, предусмотрев при необходимости последующую квалификацию таких деяний в качестве административных правонарушений".

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