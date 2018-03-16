Названы регионы России с наибольшим количеством автомобилей

Москве и Московской области принадлежит 15% всего российского автопарка. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства "Автостат", вновь пересчитав количество легковых автомобилей в стране.

Всего эксперты насчитали в России 42,4 миллиона легковых машин. Интересно, что 40% из них сосредоточены всего в 10 регионах. Самым большим автопарком - 3,71 миллиона машин - владеет Москва. На втором месте - Московская область, где зарегистрировано 2,62 миллиона легковушек. Таким образом, жители Московского региона совокупно имеют 15% всех автомобилей в стране.

Третье место занимает Краснодарский край, на чьих жителей зарегистрированы 1,78 миллиона машин. На четвертом месте Санкт-Петербург - 1,69 миллиона. Также в пятерке лидеров Ростовская область - 1,28 миллиона машин.

В топ-10 лидеров также попали Свердловская область, Татарстан, Башкортостан, Челябинская и Самарская области. В этих регионах парк легковых автомобилей превышает один миллион. У всех остальных субъектов страны показатели ниже.