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16.03.2018 16:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появились подробности ДТП с группой "Пикник"

Текст: Анна Скудаева (Владимир)
Фото: ГУ МЧС по Владимирской области Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Владимирская полиция раскрыла подробности тройного ДТП с участием рок-группы "Пикник". Напомним, авария произошла в 12:10 на территории Гусь-Хрустального района.

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- По предварительной информации, на 50 километре автодороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума водитель кроссовера Honda CR-V выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем КамАЗ и микроавтобусом Volkswagen. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семеро человек: водитель Honda CR-V, а также водитель и пятеро пассажиров Volkswagen, - сообщили в УМВД.

Среди пострадавших оказались музыканты рок-группы "Пикник": они ехали из Владимира в Рязань, где вечером планировали дать концерт. Однако из-за ДТП концерт пришлось отменить: музыкантов с травмами доставили в районную больницу в Гусь-Хрустальный. Сильнее всего пострадали водитель микроавтобуса и солист "Пикника" Эдмунд Шклярский, но опасности для их жизни нет.

По факту дорожного происшествия назначена проверка, инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства. Сейчас движение на данном участке автодороги восстановлено.

Справка "РГ"

Российская рок-группа "Пикник" была образована в сентябре 1978 года в Ленинграде из студентов политехнического института. В действующий состав группы входят вокалист и гитарист Эдмунд Шклярский, его сын Станислав Шклярский, ударник Леонид Кирнос и бас-гитарист Марат Корчемный. Группа активно гастролирует по городам России и зарубежья. В марте музыканты выступали в Костроме, Иванове, Владимире. Следом должны были состояться концерты в Рязани, Калининграде и Мурманске. Из-за аварии ближайшие выступления группы отменены.

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