В Москве обнаружили львенка в кальянной

Посетительница одной из кальянных Москвы увидела в заведении живого львенка. Посетители курили рядом с редким животным и фотографировались с ним. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, информация женщины полностью подтвердилась.

Следователи уже осмотрели эту кальянную, лев действительно там находился. Глава ГСУ Александр Дрыманова поручил провести официальную проверку по этому факту. У содержателей заведения потребуют документы на редкое животное. Также будет выяснено, давали ли природоохранные ведомства разрешение на содержание львенка в кальянной.

Отметим, что львов в кальянных Москвы видят уже не впервые. Два года назад в соцсетях появились фотографии, не которых пользователи Instagram "давали покурить" редкому хищнику. А недавно у известного фермера в новой Москве по решению суда изъяли более 60 обезьян, крокодилов и пингвинов. Выяснилось, что у владельца зоопарка не оказалось документов на питомцев.

