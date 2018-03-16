Виталий Мутко оценил готовность Саранска к ЧМ-2018

До конца марта все работы на главном объекте Чемпионата мира по футболу - 2018 в Саранске - стадионе "Мордовия Арена" - должны быть полностью завершены. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Виталий Мутко, посетивший регион в пятницу. По словам вице-премьера, на сегодня уровень готовности республики к мундиалю не вызывает тревоги, но есть направления, по которым надо ускориться.

Сойдя с трапа самолета, Виталий Мутко оценил состояние обновленного саранского аэропорта. Как уже писала "РГ", в рамках подготовки к ЧМ-2018 авиакомплекс пережил масштабную реконструкцию, и 14 февраля принял первый коммерческий рейс. В преддверии спортивного праздника аэропорт Саранска впервые в своей истории получил статус международного.

- Мы обратились с просьбой сохранить за аэропортом этот статус и после завершения мундиаля. Просим поддержать нас в этом, - обратился к гостю глава РМ Владимир Волков.

Вице-премьер проконтролировал ход работ на стадионе "Мордовия Арена" и оценил состояние возводимого в его окрестностях гостиничного комплекса "Тавла", который в дни матчей станет "олимпийской деревней" для туристов. В этот день Виталий Мутко стал первым гостем нового отеля международной сети "Шератон" - в период проведения игр мирового футбольного первенства он станет офисом FIFA в Саранске.

- В целом мы удовлетворены ходом подготовки города к Чемпионату мира - республика выполняет все взятые на себя обязательства, - констатировал вице-премьер в ходе совещания, состоявшегося в конференц-зале отеля. - Главная арена, конечно, впечатляет - стадион получился роскошным. Но предстоящая неделя для строителей будет напряженной: срок сдачи объекта - 31 марта. Степень готовности на сегодня высочайшая - более 90 процентов, остается завершить все работы до конца месяца. Следующий этап - создание временной инфраструктуры. Уже сегодня следует думать о грамотном использовании наследия мундиаля: надо, чтобы после ЧМ-2018 в Саранск вернулся большой футбол, чтобы у республики снова появилась хорошая команда, которая обеспечивала бы главную загрузку стадиона.

Виталий Мутко заверил, что на первых порах - минимум год-два - помощь в содержании грандиозного для 300-тысячного города спортивного объекта окажет федеральный центр. Для региона будет разработана программа управления стадионом, чтобы сделать его доступным для населения.

Вице-премьер обратил внимание на то, что работа по приему гостей футбольного праздника должны быть синхронизирована и выверена до мелочей - поскольку для Саранска это первый опыт приема такого числа иностранных туристов.

- Надо просто закрыть глаза и представить себе, что к вам приедет 45 000 человек, - напомнил Виталий Мутко. - Саранск взял на себя большую ответственность - здесь в течение месяца будет проживать команда Панамы. Это - ваша главная клиентская группа. Нужно продумать все - от церемонии приема до экскурсионного сопровождения.

Справка "РГ"

В Саранске пройдут матчи группового этапа ЧМ-2018. На стадионе "Мордовия Арена" будут играть сборные Дании, Перу, Японии, Колумбии, Португалии, Ирана, Панамы и Туниса. В столице Мордовии возведен стадион-трансформер, рассчитанный на 44 190 зрителей. После мундиаля часть трибун демонтируют, в итоге останется около 30 000 мест.