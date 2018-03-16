Путин лично наградил ректора Самарского медуниверситета

На встрече с работниками сферы здравоохранения в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин лично наградил ректора Самарского государственного медицинского университета "знаком за номером один".

"Как вы знаете, учреждена госнаграда "Знак наставничества", - объявил Владимир Путин. "Мне очень приятно, что такой знак за номером один вручается вашему коллеге", - сказал он.

"Это ректор Самарского государственного медицинского университета академик Геннадий Петрович Котельников. Он и врач выдающийся, и учитель, и наставник", - заметил глава государства. Котельников подготовил более 80 ученых, 25 докторов, добавил он, "воспитал целую плеяду профессиональных врачей".