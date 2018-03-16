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16.03.2018 18:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре умер пострадавший при взрыве дома мужчина

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В пятницу в краснодарской больнице скончался мужчина, пострадавший в минувшую субботу, 10 марта, при взрыве бытового газа в жилой пятиэтажке. Он был хозяином квартиры, где произошел взрыв и получил ожоги 90 процентов поверхности тела.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Краснодаре расселили жильцов пострадавшего от взрыва дома

Медики доставили мужчину в Краснодарскую краевую клиническую больницу № 1, а затем он был переведен в специализированный ожоговый центр. Там мужчина скончался. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

Как уже писала "РГ", взрыв в жилой пятиэтажке был такой силы, что в подъезде дома  фактически снесло два верхних этажа, 180 жильцов из четырех подъездов здания пришлось эвакуировать.

Из-за взрыва пострадали в общей сложности семь человек. Кроме хозяина квартиры, где взорвался газ, из-под завалов достали и с тяжелыми травмами госпитализировали двоих детей в возрасте 9 и 12 лет. Они до сих пор находятся в больнице. Отец ребят, 36-летний мужчина, получил травмы позвоночника и тоже оказался на больничной койке.

Взрыв почти полностью уничтожил три квартиры, обвалились крыша здания, чердак и лестничный пролет. В соседних домах от взрыва повыбивало стекла. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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