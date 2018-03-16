В ООН сорвано российское выступление о нарушении прав крымчан Украиной

В Женеве под надуманным предлогом сорвано заседание Совета ООН по правам человека, на котором представители Республики Крым собирались рассказать о многочисленных фактах нарушений Украиной прав человека на полуострове. По официальной версии, заседание 37-й сессии Совета ООН по правам человека отменено из-за забастовки персонала отделения ООН в Женеве. Но руководитель рабочей группы при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов ставит под сомнение такой вариант.

- По информации от заслуживающего внимания источника, вчера сотрудники отделения ООН в Женеве были замечены с членами украинской делегации в одном из самых дорогих ресторанов Женевы, - рассказал РИА Новости Молохов. - Не исключаю, что заседание могло быть отменено в том числе в связи с позицией украинской делегации.

Напомним, сейчас власти Крыма готовят множество исков в суды Украины и международных судебных инстанций о возмещении материального ущерба за устроенные Украиной с 2014 года водную, энергетическую, продовольственную и транспортную блокады. От действий соседнего государства пострадали тысячи граждан и сотни предприятий, ущерб которых исчисляется миллиардами рублей.