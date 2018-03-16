Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году

Саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут в Челябинске. Такой указ подписал президент.

Ранее Челябинск называли самым вероятным местом проведения этих встреч на высшем уровне. Теперь глава государства утвердил это официально. О том, что такой указ подписан, и ШОС пройдет в Челябинске, президент сказал еще вчера на встрече с молодежью.

Председателем оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в ШОС в 2019-2020 году и БРИКС в 2020 году Владимир Путин назначил помощника президента Юрия Ушакова. В течение месяца ему предстоит утвердить состав оргкомитета.