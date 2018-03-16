СК: Педагоги не причастны к насилию в уральском детском доме

Следствие сообщило о предварительных итогах расследования дела о надругательстве над детьми в уральском детском доме. Причастность к преступлениям воспитателей, о которой, не сговариваясь, рассказали пострадавшие воспитанники, не установлена, сообщили в пятницу в центральном аппарате СК РФ.

"В рамках расследования безусловно устанавливается возможная причастность к совершению преступлений представителей педагогического состава учреждения, о которой неоднократно сообщалось в СМИ, в том числе и со ссылкой на родителей потерпевших, - сообщили в пресс-службе следственного ведомства. - Для проверки этой версии проводится большой комплекс следственных действий, а также проверки педагогов на полиграфе. Причем, перед их проведением в обязательном порядке специалисты всегда удостоверяются в отсутствии признаков употребления обследуемыми психотропных и успокаивающих средств, что было сделано и в данном случае. В настоящий момент следствием каких-либо данных, подтверждающих причастность педагогов к совершению преступлений, не получено, и оснований для отстранения их от занимаемых должностей не имеет. Этот вопрос находится в компетенции департамента образования Челябинской области.

Индивидуальному предпринимателю, который, по версии следствия, посещал детский дом якобы с целью оформления дальнейшей опеки, используя формально выданное ему разрешение, и при этом совершал над детьми насильственные действия, предъявлено обвинение. А по факту выдачи вышеуказанного разрешения возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Для установления объективной картины и привлечения к ответственности всех лиц, которые так или иначе причастны к нарушению прав несовершеннолетних, среди прочего была назначена психиатрическая судебная экспертиза в отношении потерпевших для оценки объективности их показаний. Вместе с тем, все поступившие от них и их представителей заявления, ходатайства и обращения будут внимательно изучены, отметили в ведомстве.