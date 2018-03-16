В столице Сибири открылся V музыкальный Транссибирский Арт-фестиваль

Репертуарный, стилевой и исполнительский размах пятого Транссиба впечатляет. Яркие концерты открытия фестиваля в Новосибирске: знаменитые шедевры симфонической и камерной музыки, скрипичный романтизм, клавирное барокко и современные редкости в исполнении известных музыкантов из России, США, Японии, Германии и Швейцарии. Все пять лет такую афишу собирает худрук фестиваля, скрипач Вадим Репин.

Главный гость на открытии арт-марафона - легендарный американский дирижер, обладатель трех "Грэмми" Кент Нагано. Именно он дирижировал первым открытием Транссиба в 2014 году, задав высочайшую планку исполнительского мастерства. Симфоническая поэма "Так говорил Заратустра", появившаяся в афише по инициативе маэстро, открыла пятый сезон фестиваля в Государственном концертном зале имени А. Каца. Нагано, со свойственным ему сдержанным и всегда информативным дирижерским жестом, мастерски раскрыл потенциал Новосибирского академического симфонического оркестра в сложной полифонической партитуре Рихарда Штрауса. Пласты симфонического звучания накладывались друг на друга в акустике зала, словно слои краски на холсте; эта пространственно-звуковая живопись высветила и выпуклые мелодические линии, и ясную фразировку, и красочность инструментальных тембров, и динамическую глубину. Несмотря на отдельные интонационные погрешности группы скрипок и медных духовых, оркестр мощно выстроил архитектонику образа поэмы - драматическая встреча человеческой индивидуальности и могущества природы.

Прямая речь

Кент Нагано, главный дирижер Гамбургского филармонического оркестра:

- Каждое сочинение, выбранное для программы концерта, отражает впечатления от моего первого визита в Сибирь: я был поражен ее гигантскими масштабами и силой ее природы. Было очень холодно, и я почувствовал, что этот край может быть не только прекрасен, но и суров.

Вечер развивался на эмоциональном крещендо: во втором отделении самый ожидаемый и любимый публикой солист фестиваля Вадим Репин блистательно исполнил Концерт для скрипки с оркестром Макса Бруха. Пленительно-виртуозную, искрометную экспрессию этого шедевра романтического репертуара продолжила грандиозная Фантазия для фортепиано, хора и оркестра Людвига ван Бетховена в исполнении НАСО, Новосибирской хоровой капеллы и транссибирского гостя, уже знакомого новосибирской публике по предыдущим сезонам, пианиста Константина Лифшица.

Специально для V сезона Транссибирского Арт-фестиваля признанный интерпретатор музыки Баха Константин Лифшиц представил сольный концерт-триптих с интригующим концептуальным контуром и оригинальной программой (Шесть английских сюит Иоганна Себастьяна Баха, Соната для фортепиано Леонарда Бернтсайна и его же пьеса "Touches”, написанная выдающимся дирижером в 1981 году для Конкурса имени Вана Клиберна). Танцевальные ритмы и мелодические краски разных эпох пианист соединил в трех отделениях концерта: в каждом исполнил по две сюиты баховского цикла, разбавив пары музыкой Бернстайна. Изящные мелодические фигурации, изысканная мелизматика и очарование барочной фактуры эффектно оттенялась фольклорным колоритом и звуковыми аллюзиями на танцевальные ритмы американской культуры.

Подобное разностилистическое соседство создало эффект внезапности, даже интриги: как если бы, выйдя из Миланского собора, вы очутились в Музее Гуггенхайма в Бильбао, или из зала с полотнами Питера Брейгеля вдруг оказались перед холстом Марка Ротко или Герхарда Рихтера. От такого сопоставления, создававшего особенное звуковое пространство, выиграли все: Бах, Бернстайн, пианист и слушатели. Поступательное развитие мелодики Баха обостряло восприятие прихотливых интонаций в Сонате Бернстайна, а радость новой встречи с консонансами сюит после кластерных звучаний "Touches” ощущалась на уровне тела. К концу финального отделения сдвиг восприятия достиг своего апогея: пьесу Бернстайна и последнюю ре-минорную сюиту цикла великого немца Лишфиц сыграл без перерыва, attacca, в едином музыкальном потоке, и это прозвучало удивительно органично. Публика аплодировала стоя. Вечер мелодических и тембровых переплетений искусный пианист завершил двумя яркими танцами Бартока из цикла "Микрокосмос", исполненными на бис.

Константин Лифшиц, пианист:

- Бернстайн был пронизан ритмом, "инфицирован" им как дирижер и как композитор, его стихия - это блюз, этнические танцы, нью-йоркский и еврейский фольклор. Фортепианное наследие Бернстайна очень невелико, и мне хотелось показать крайние его рубежи: ранняя соната, 1931 года, написанная под влиянием поездки в Париж: в ней чувствуется Стравинский, Надя Буланже, влияние нововенской школы и музыки Бартока. И совсем поздний Бернстайн -"Touches”, написанная1980-е годы, - пьеса-посвящение, с эпиграфом "Клавиатуре, моей первой любви". Несмотря на перерыв почти в 50 лет между этими сочинениями, в них ощущается глубокое единство, в то время как, например, Бах писал свои Английские сюиты приблизительно в одно время. Я хотел показать целостность мироощущения Бернстайна и абсолютную полярность и обуреваемость мелодическим изобилием у Баха.

Традиционную часть афиши Транссибирского Арт-фестиваля составляют концерты камерной музыки: фортепианный квартет Шумана и Квинтет Дворжака № 2 прозвучали в зале Каца в концерте с названием "Вадим Репин и друзья". Трепетная экспрессия скрипки (Клара-Джуми Кан), сдержанная страстность альта (Максим Рысанов), солнечная виртуозность виолончели (Пабло Феррандес) и бескомпромиссная деликатность фортепиано (дебютантка фестиваля Мари Кодама) соединились в деликатном и трепетном пространстве шумановского квартета, подготовив слушателей к главному событию вечера - квинтету Антонина Дворжака с хедлайнером фестиваля за пультом первой скрипки.

Появление Вадима Репина на сцене добавило недостающий элемент в биохимию звездного камерного ансамбля. В чередовании сольных эпизодов первой части Квинтета Дворжака каждый инструмент (а три из них - две скрипка и виолончель - творения знаменитого мастера Страдивари!) показал свои тембровые возможности, а исполнение второй части Квинтета можно назвать настоящим исполнительским шедевром: если есть на свете совершенство, то это было именно оно - безупречный строй, общее дыхание, ювелирная фразировка, индивидуальность характеров, захватывающее исполнение великолепной "Думки" Дворжака. Состав камерного ансамбля - музыканты разные по темпераменту, географии (Россия, Япония, Испания, Южная Корея) и схожие по высочайшему уровню исполнительского мастерства - стал живой иллюстрацией главной идеи Транссибирского фестиваля: строительство культурных мостов между частями света посредством музыки.

Вадим Репин, скрипач, худрук Транссибирского Арт-фестиваля:

- Я счастлив тем, как проходят наши концерты. У нас такая горячая публика, людей приходит так много, что приходится ставить дополнительные стулья на сцену. Это один их главных комплиментов. Сегодня мы играли камерным составом: музыка потрясающая, слушали нас феноменально, целое море ценных впечатлений!

Концерты российской части Транссибриского Арт-Фестиваль продолжатся до 20 апреля.

Афиша "РГ"

17 марта - 21:30. Зал Каца, Новосибирск. "Стороны света". В. Репин (скрипка), К.-Дж. Кан (скрипка), Камерный оркестр Sejong Soloists (Корея, США). В программе: Вивальди, Томас, Равель.

19 марта - 19.00. Зал Каца, Новосибирск. "С двойным шармом". Л. Коукман (дирижер), П. Феррандес (виолончель). В программе: Глинка, Гайдн, Чайковский.

20 марта - 19.00. Зал Каца, Новосибирск. "Прелюдии к ушедшему времени". Г. Кремер (скрипка), А. Жлабис (фортепиано), солисты камерного оркестра "Кремерата Балтика". В программе: Вайнберг, Шнитке.

23 марта - 20.00. Дом ученых СО РАН, Академгородок. Д. Шнидер (саксофон), струнный квартет "Фаэтон", М. Беляев (ударные), В. Третьяков (джаз-контрабас). В программе Гершвин, Эллингтон, Шнидер и др.

26 марта -19.00. Зал Каца, Новосибирск. "Маме!" В. Репин (скрипка), А. Коробейников (фортепиано). В программе: Дебюсси, Прокофьев, Барток, Григ.

27 марта - Малый зал Красноярской краевой филармонии. Транссибирский Tonali-тур. Й. Руперт (скрипка), Л .Моиниан-Багхери (виолончель), А. Воронцов (фортепиано). В программе: Бетховен, Давыдов, Шютт и др.