РФ, отвечая на санкции США, будет исходить из принципа паритета

В ответ на последние санкции со стороны Вашингтона Россия будет придерживаться принципа паритета, но не исключены и дополнительные меры. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Со своей стороны, с самого начала поддерживаем паритет по числу лиц, включенных в санкционные реестры. Так что пополним свой "черный список" очередной группой американских деятелей", - заявил Рябков.

Российский дипломат подчеркнул, что ответственность за усугубление российско-американских отношений лежит на США. "Мы делаем это только по причине американского политического упрямства и неготовности воспринять реальность. Возможны и другие шаги с нашей стороны, которые мы будем калибровать, сообразуя с собственными интересами и, разумеется, исходя из необходимости не захлопывать окончательно окошко для хотя бы начала стабилизации двусторонних отношений с Вашингтоном, от которых зависит довольно многое в современном мире", - подчеркнул Рябков.

Напомним, что вчера в министерстве финансов США приняли решение о введении санкций в отношении 19 физических лиц и пяти юридических лиц РФ в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), а также исполнительного указа 13694 о "блокировании собственности определенных лиц, вовлеченных в значительную зловредную киберактивность".

Накануне Рябков сообщил, что российская сторона спокойно относится к новым антироссийским санкциям США. Как отметил российский дипломат, "любые попытки Вашингтона навязывать нам свою волю, заставлять поступиться нашими национальными интересами останутся безрезультатными".